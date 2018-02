Jourová o kvalitě potravin: Británie a Skandinávie nechápou, kde je problém

PRAHA Přidávat menší podíl ovoce do džusů nebo masový separát namísto masa do výrobků pro zákazníky ve východní Evropě, není podle komisařky Věry Jourové přípustné. Nyní chce, aby EU výrobě potravin dvojí kvality učinila přítrž a vymýtila ji z evropského trhu. V dubnu proto Evropské komisi navrhne, aby různou kvalitu potravin v podobných obalech zařadila na seznam nekalých obchodních praktik.

LN: Jak se k problematice kvality výrobků staví ostatní členské státy Evropské unie?

Část států vůbec nechápe, kde je problém. Jde především o jižní Evropu, Velkou Británii a Skandinávii. Ty budeme muset přesvědčit, že šizení kvality potravin by se mělo zavést jako neférová obchodní praktika a sankcionovat. Je to v zájmu celé Evropy.

LN: Které státy jsou naopak na stejné lodi?

Klasicky Visegrád, ale i Pobaltí – tam jim vadí především kvalita drogistického zboží, na něž se budeme taky zaměřovat. A pak je to Bulharsko jako předsednická země.

LN: Setkala jste se ošizenou kvalitou potravin i osobně jako spotřebitelka?

Tím, že z principu kupuji domácí výrobky, tak se mi to nestalo. A to bez pochyby doporučuji i českým spotřebitelům.

LN: Na jak dlouho boj proti šizení potravin vidíte?

Vůbec si netroufám odhadovat, ale řekla bych že ten hlavní nápor na výrobce by měl proběhnout v druhé polovině tohoto roku a následně v roce příštím.

LN: Můžete zmínit některé řetězce nebo značky, kterých se šizení potravin týká?

Od pana Miroslava Tomana, šéfa agrární a potravinářské komory, jsme slyšeli, že jednal s řetězci Globus a Kaufland. Zavázali se k inventuře a tomu, že šizené výrobky přestanou dovážet. To je, myslím si, velice dobrý výsledek vyvinutého tlaku.

LN: Můžete ale uvést nějaké odstrašující příklady? Během tiskové konference jste zmínila například Coca-Colu.

Zmínila jsem ji právě proto, že Coca-Cola nejčastěji zmiňuje jako argument chuťovou preferenci. Tedy že šijí recepturu na míru chutím dané zemi. Nemám důvod jim to nevěřit, ale budu chtít, aby doložili, že to mají skutečně otestováno na velkém vzorků lidí. Ale já jsem se zavázala, že nebudu značky jmenovat dokud se šizení potravin skutečně neprokáže.

Už nyní ale mohu uvést tři výrobky, u nichž se receptura změní nebo již změnila na základě našeho tlaku. Jsou to dětské výživy Hipp, kde trváme na stejném obsahu zeleniny. Sušenky Bahlsen, u nichž trváme na tom, aby byl palmový olej nahrazen máslem. A třetí je Ferrero, které oznámilo, že změní recepturu v Německu, což je jediná země, kde se složení produktu odlišovalo.



LN: Na jaké další produkty se chcete zaměřit? Co například kosmetika?

Testování kosmetiky budeme zvažovat. Ale půjde nám hlavně o drogistické zboží – prací prášky, čistící výrobky, pasty.

LN: Co říkáte na argument, že Češi se o kvalitu sice zajímají, ale při samotnému nákupu jim jde především o cenu?

To je naprosto logické a pochopitelné chování spotřebitele. To nejsou jen Češi. Na cenu se myslím dívají všichni spotřebitelé a trh si s tím musí umět poradit. My bychom byli velmi neradi, aby tlak na zvýšení kvality znamenal neúměrné zvýšení ceny.

To co mě na tom dráždí nejvíce je, že některé výrobky mají menší kvalitu a jsou nominálně dražší. Čech na ně vydělává déle než například Němec. Jde například o ovocné džusy, masové a rybí konzervy, pizzy. To považuji za zásadní nespravedlnost a také můj nejsilnější motiv, proč jsem se do toho pustila.

LN: Mělo by pak být na produktu nějak označeno, že prošel srovnávacím testem kvality?

To ne. Ale je pravda, že zástupci výrobců uvažovali o zavedení jakéhosi kodexu férové výroby a případnou značkou kvality. Ale to skutečně necháváme na nich. Nechci se navážet do trhu. V Evropě jsme stále v režimu svobodného podnikání.