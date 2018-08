Kácení dřeva kvůli kůrovci snižuje jeho cenu. Lesníci žádají stát o podporu

Pelhřimov Lesy potřebují nutně pomoc státu kvůli dopadu kůrovcové kalamity umocněné suchem, uvedlo ve čtvrtek ve svém prohlášení Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Dřeva je přebytek a jeho cena klesá, proti loňsku až o polovinu. Náklady na hospodaření v lesích naopak rostou. Lesníci chtějí na ministerstvu zemědělství vyjednat kompenzace, stát by jim podle nich měl pomoci i s vývozem dřeva do vzdálenějších zemí. Uvedl to předseda sdružení František Kučera.

„Pokračující nečinnost státu je ohrožením pro celý nestátní lesnický sektor a logicky povede k nátlakovým akcím,“ uvedl Kučera bez dalších podrobností. SVOL má přes 620 členů, kteří se starají o více než 15 procent výměry lesů v ČR.

Také podle vyjádření hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (za ČSSD) z minulého týdne by vláda měla začít hledat rezervy, z nichž bude možné vlastníkům lesů hradit ztráty vzniklé kůrovcovou kalamitou. „Náš střízlivý odhad je, že likvidace kůrovcové kalamity jen na Vysočině přijde na pět miliard korun,“ uvedl.

„Aby se zabránilo nejhoršímu scénáři vývoje v lesích a přežití lesních majetků, je nezbytná kompenzace za ztrátu zpeněžení dříví ve výši zhruba 3000 Kč na hektar,“ řekl Kučera. Upřesnil, že jde o návrh platby za rok. Podotkl, že stát také pomáhá zemědělcům, když je třeba sucho; do nové sklizně potřebují přečkat rok. „Ale my, když ten les zmizí, budeme mít peníze třeba až za 80 let, až naroste nový,“ uvedl.

Lesníci by podle Kučery od státu potřebovali také garanci platby při exportu dřeva na nové zahraniční trhy. Ve střední Evropě odbyt není, hodně se těží i v Rakousku a Německu.

Zatímco vlastníkům lesů kvůli přebytku dřeva tržby klesají, náklady na obnovu lesů rostou. I kvůli tomu, že nedostatek lidí pro práci v lese vede k přeplácení kvalifikovaných živnostníků. „Co si může dovolit zaplatit bohatý státní podnik, soukromého vlastníka zruinuje. Takové jednání jen dále zhoršuje možnosti řešení kůrovcové kalamity v nestátních lesích,“ řekl Kučera.

Nejúčinnějším způsobem boje proti kůrovci je podle sdružení pořád rychlé pokácení a odvezení napadených stromů. V příštím roce by podle odhadu mohla těžba dřeva v ČR stoupnout až na 50 milionů metrů krychlových, to je víc než trojnásobek normální roční těžby, uvedl SVOL. Vedle severní Moravy jsou podle lesníků nyní nejvíc ohroženy lesy na Vysočině.