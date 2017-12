Účet za vichřici Herwart? Lesy ČR počítají se ztrátou 600 milionů korun

HRADEC KRÁLOVÉ Ztráta státního podniku Lesy České republiky (LČR) z říjnové vichřice Herwart bude asi 600 milionů korun. Novinářům to v pondělí řekl generální ředitel LČR Daniel Szórád. Vichřice ve státních lesích poničila asi 1,5 milionu metrů krychlových dřeva, což je asi 19 procent celoročních těžeb ve výši kolem osmi milionů metrů krychlových. Průměrná ztráta z vichřicí poničeného metru krychlového dřeva činí asi 400 korun. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

Letos Lesy ČR očekávají hrubý zisk kolem čtyř miliard korun. Loni hrubý zisk podniku dosáhl pěti miliard korun. Letošní odvod peněz ze zisků Lesů ČR do státního rozpočtu bude podle rozhodnutí vlády činit 3,05 miliardy korun. Bude to nejnižší odvod od roku 2013, kdy Lesy ČR začaly peníze do státního rozpočtu posílat. V závěru loňského roku podnik do rozpočtu státu odvedl 5,6 miliardy korun, v roce 2015 odvod činil 8,22 miliardy korun.

Polomy z vichřice Herwart by chtěl podnik zlikvidovat do jara. Těžit bude i dřevo, které v lesích poničil kůrovec a jiné větrné epizody před vichřicí Herwart. Měsíčně se v Lesích ČR nyní v rámci nahodilých těžeb zpracovává 550 tisíc až 600 tisíc metrů krychlových dřeva. Od srpna se v lesích nedělají úmyslné těžby jehličnatého dřeva. Postup kalamitní těžby bude záležet na počasí v zimě. Kalamitní dřevo je přitom třeba přednostně vytěžit, aby se příští rok nestalo zdrojem kalamity kůrovce.

Herwart nejvíce poničil lesy v Karlovarském kraji a na Vysočině

Herwart nejvíce poničil lesy v Karlovarském kraji a na Vysočině. V Karlovarském kraji vichřice poničila odhadem 275 tisíc metrů krychlových dřeva, a to zejména v horských částech kraje na Kraslicku a Hornoblatensku. Na Vysočině vítr poničil asi čtvrt milionu metrů krychlových dřeva. V řadě lokalit po celé zemi stále platí zákazy vstupů do lesů.

Dosud největší živelní kalamitou v historii Lesů ČR byl orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.