Kanaďané si můžou dopřát popcorn z kina ve svém obýváků, služba Uber Eats jim ho přiveze domů

TORONTO Filmoví nadšenci v Kanadě můžou usednout ve svém obýváku do sedačky, pustit si televizi a vychutnávat si popcorn z kina. Nově jim to umožňuje Cineplex ve spolupráci se službou Uber Eats, která rozváží do 60 okrsků Kanady nachos, popcorn, nebo nealkoholické nápoje přímo z kina.

Kina Cineplex začala v Kanadě rozvážet popcorn, hot dogy, bonbony, nachos a nealkoholické nápoje zákazníkům až domů. O rozvoz do 60 okrsků v Ontariu, Albertě, Britské Kolumbii a Quebecu se stará služba Uber Eats.

Partnerství kin se službou Uber Eats přišlo několik měsíců poté, co Cineplex testoval donáškovou službu v univerzitních městech v jižním Ontariu. Zábavní gigant Cineplex se tak snaží o větší diverzifikaci svých příjmů kvůli nepředvídatelnosti výnosů z filmů, napsal server The Globe and Mail.

„Cineplex už odjakživa investuje do inovací, nyní tento přístup rozšiřujeme i za zdi našich sálů do obývacích pokojů hostů,“ uvedl v tiskové zprávě prezident a generální ředitel společnosti Cineplex Ellis Jacob.



Prozatím se společnost Cineplex zaměřuje pouze na provincie Ontario, Alberta, Britská Kolumbie a Quebec kvůli své vysoké populaci a rozsáhlé síti kin společnosti.



Pochutiny z kina budou pečlivě zabalené, například popcorn bude umístěn do dvou pytlíků a uzavřený nahoře, aby se při převozu nepoškodil.