Kapschi a spol. byl termín na mýto těsný. Od Ťoka dostaly firmy ‚extra time‘

PRAHA Firmy usilující o klíčovou státní zakázku si mohou úlevně vydechnout. Termín pro podání nabídek na provoz mýta od roku 2020, který stíhaly jen s obtížemi, se o jedenáct dnů prodloužil. Ministerstvo dopravy vedené Danem Ťokem (za ANO) vyhovělo žádosti dvou firem.

Jde až o 29 miliard korun za deset let, taková soutěž v Česku dlouho nebyla. I proto se konsorciím, která se ucházejí o výběr poplatků za nákladní auta, zdála lhůta 70 dnů na podání nabídek šibeniční.

Dva ze čtyř uchazečů požádali ministerstvo dopravy o čas navíc. Jedním z nich byl i Kapsch, současný správce mýta, který na několika úředních frontách „ostřeluje“ nynější podobu tendru.

Odpověď přišla na začátku tohoto týdne: „Vyhovuje se.“ Údaje o nabízené technice i cenách tak mohou na ministerstvo dorazit až 22. ledna. „Zadavatel prodloužil lhůtu o jedenáct dnů,“ potvrdil pro LN David Šimoník, mluvčí Kapsche.

Její systém je založený na tom, že mýtné brány snímají údaje o zaplacení z palubních krabiček v kabině řidiče. Kapsch byl jedním ze dvou uchazečů, který požádal o prodloužení termínu. Učinil tak hned po ukončení první fáze tendru, což bylo podávání přihlášek.

SOUTĚŽ ZA DESÍTKY MILIARD Výběr mýta technicky zajišťují mikrovlnné brány na více než 1400 km dálnic a na vybraných silnicích I. třídy od roku 2007. Za deset let činily příjmy z mýta 77,5 miliardy korun , systém má na starosti firma Kapsch. Loni vybrala 9,89 miliardy.

, systém má na starosti firma Kapsch. Loni vybrala 9,89 miliardy. Novou soutěž na mýto vyhlásilo ministerstvo dopravy v červnu 2017. Přihlásili se čtyři uchazeči .

. Maximální hodnota tendru činí 29 miliard korun za deset let .

. Ministerstvo počítá s rozšířením zpoplatnění sítě silnic I. třídy o 900 kilometrů z nynějších zhruba 230 kilometrů.

Soutěží se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Druhé kolo, v němž uchazeči zpracovávají velmi komplikované a technicky složité, často tisícistránkové nabídky, zadavatel odstartoval před Vánoci s lhůtou stejnou jako v prvním kole. Tedy zhruba 70 dní, což je asi 46 pracovní dnů,“ vysvětlil Šimoník důvody, proč Kapsch žádal čas navíc.

Vítěz tendru nemusí využívat stávající mýtné brány postavené Kapschem, zadání od státu je technologicky neutrální – aby žádný uchazeč neměl výhodu.

Kdyby bylo zadání na současný mikrovlnný systém, největší šanci by měl právě Kapsch. Satelitní řešení by zase nejvíce vyhovovalo konsorciu vedenému slovenským SkyTollem, jemuž je tato technologie vlastní. Do druhé části soutěže postoupili všichni uchazeči. Kapsch se SkyTollem, maďarský National Toll Payment Services a sdružení pod vedením německé společnosti T-Systems. Vítěz by měl být znám příští rok, což podle ministerstva dopravy, které tendr vyhlásilo a řídí, stále platí.

„Prodloužení lhůty v takovém rozsahu je standardním krokem, harmonogram soutěže to nijak nenaruší. Výběr provozovatele je plánován na další měsíce a uzavření smlouvy zhruba na podzim příštího roku,“ řekl mluvčí resortu dopravy Tomáš Neřold.

Rok 2019 by sloužil k předání systému novému správci – tedy v případě, že by nezvítězil Kapsch, který má mýto na starosti od roku 2007. V novém módu pojede systém od roku 2020.

Tendr na mýto: ohrožený druh

Život obřího tendru je však křehký. Jeho nastavení systematicky zpochybňuje favorizovaný Kapsch. Soutěž napadl u soudu, antimonopolního i Národního bezpečnostního úřadu.



Firma vidí problém mimo jiné v tom, že všichni uchazeči nemuseli dostat před startem velké hry stejné datové podklady k mýtnému systému.

Podle dostupných informací šlo spíše o formalitu. Zástupci ministerstva totiž krátce po začátku rozdávání začernili v dokumentech některé citlivé osobní údaje. Neexistují však zatím žádné indicie, že by nastaly jiné změny.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže však pochybnosti má, a proto ve věci zahájil správní řízení, které může vést až k pádu tendru. Nyní čeká na znalecký posudek. V případě, že soutěž zkrachuje, bude muset ministerstvo dopravy zřejmě opět prodloužit smlouvu společnosti Kapsch.