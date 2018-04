Kapsch na zteči: Stát porušil zákon. Rakouská společnost se odvolala proti výsledku soutěže

PRAHA Firma Kapsch učinila jeden z posledních pokusů, jak se udržet ve hře o lukrativní výběr mýta. Podle očekávání se včera odvolala proti výsledkům soutěže, v níž před dvěma týdny skončila až druhá. Ministerstvo dopravy – zadavatele ostře sledovaného tendru – obvinila ve své desetistránkové zteči z porušení zákona.

Včera dobíhala lhůta, do níž se mohli neúspěšní uchazeči odvolat. Kapsch, který spolu s bankou ČSOB zajišťuje výběr mýta od roku 2007, vsadil na jeden hlavní motiv. Tedy: ministerská komise sáhla po nejlevnější nabídce, aniž by se při osobních jednáních pokusila vyjednat lepší podmínky.



Zvítězilo konsorcium firem SkyToll a CzechToll, správce slovenského mýta a společnosti ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Nabídlo nejméně: 10,75 miliardy za deset let výběru poplatků od kamionů a autobusů.

A komise těmto spojencům kývla rovnou, byť vybraný model soutěže – takzvané jednací řízení bez uveřejnění – umožňuje další rozhovory. Ty slouží k debatám o technických detailech nabídek a případnému licitování ohledně nacenění položek. Třeba „krabiček“ do kabin řidičů, které komunikují se satelitní technologií, nebo počtu hlídkových vozidel.

Mohli dostat lepší cenu?

„Zadavatel nebyl v časové tísni. Pro jeho rozhodnutí o nabídkách nejednat neexistoval žádný ospravedlnitelný důvod. Jsme přesvědčeni, že nabídka vybraného dodavatele nebude v konečném důsledku nejvýhodnější. Kdyby ministerstvo přistoupilo k jednání o předběžných nabídkách, mohlo získat výhodnější konečné ceny,“ shrnul mluvčí Kapsche David Šimoník argumentaci z odvolání. Společnost tvrdí, že resort Dana Ťoka (za ANO) porušil zákon o zadávání veřejných zakázek, protože jeho postup byl údajně v rozporu se zásadou hospodárnosti.

Ministr takové pochyby neměl a krátce po vyhlášení výsledků označil nabídku vítěze za nejvýhodnější a bezchybnou. „CzechToll a SkyToll doložily všechny informace a doklady. Podle zákona tedy nic nebránilo tomu, určit vítěze tendru,“ popsal Ťok.

LN oslovily i další neúspěšné aspiranty, zda se odvolali: maďarského státního výběrčího National Toll Payment Services a firmu T-Systems, jejichž nabídky se podle nabídnuté ceny seřadily na třetí a čtvrté pozici. „Proti výsledku jsme se neodvolali,“ řekl LN Rainer Kirsch, mluvčí skupiny Deutsche Telekom, do níž T-Systems náleží. Odpověď z Maďarska do uzávěrky vydání nedorazila. Ministerstvo dopravy sdělilo, že se k věci vyjádří až dnes. Jisté však je, že třeba maďarský uchazeč – který rovněž satelitní technologii – chtěl s ministerstvem vyjednávat také.

„Zadávací podmínky jsou plné chyb a nejasností, které jsme vnímali jako rizika a při sestavování naší nabídky jsme je museli zohlednit. Jejich vyjasnění by se pochopitelně pozitivně promítlo do nabídkové ceny. Předpokládali jsme, že k tomu dojde právě při jednání se zadavatelem,“ uvedl před dvěma týdny Marat Saber, šéf obchodu a marketingu společnosti Eltodo, která byla členem konsorcia s maďarskou firmou.

Tendr může padnout

Ani jeho nabídku Ťokův resort nevyslyšel a o několik dnů později vyhlásil vítěze, který se má českého mýta ujmout od roku 2020. Zatím s ním však nesmí podepsat smlouvu, protože mu to předběžným opatřením zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který už od loňska zkoumá, zda byla soutěž nastavena férovým způsobem. Stížnosti podával zejména Kapsch. Tvrdil například, že všichni účastníci nemuseli dostat stejnou zadávací dokumentaci.

V nejbližších dnech se očekává, že antimonopolní úřad vynese verdikt. To může znamenat i shození celé soutěže. Stát by pak musel vybrat nového správce mýta ve velmi stísněném čase. Může také prodloužit spolupráci s Kapschem – to by však bylo bez řádné soutěže velmi problematické. Nejméně výhodnou variantou pro státní kasu by bylo dočasné přerušení výběru mýta. české mýto Jen loni z něj měla čistý příjem 8,8 miliardy korun.