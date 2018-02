Karlovarská dálnice má být podle Ťoka dostavěna do deseti let. To je pro region ale příliš dlouho

PRAHA Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů má být hotova podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) do roku 2028. Podle zástupce karlovarské hejtmanky Martina Hurajčíka je deset let pro region příliš dlouhá doba. Uvedli to dnes v Senátu při projednávání petice za urychlenou dostavbu karlovarské dálnice. Senát označil petici za důvodnou.

Senátoři doporučili vládě, aby při přípravě zákonů zohlednila připomínky, návrhy a požadavky vycházející z praxe, jejichž cílem by bylo urychlit přípravu a realizaci liniových staveb. Požádali také ministerstvo pro místní rozvoj, aby zařadilo území ovlivněné připravovanou výstavbou dálnice D6 do prioritních rozvojových os územního rozvoje v rámci dokumentu Politika územního rozvoje ČR. Ministerstvu dopravy doporučili jednat s Bavorskem o napojení dálnice D6 na síť německých dálnic.



Ťok uvedl, že na Rakovnicku už loni začala stavba úseků mezi Novým Strašecím a Řevničovem a obchvatu Řevničova. Oba úseky by měly být hotové do srpna 2020, zhruba deset kilometrů má stát asi 1,8 miliardy korun. Letos se má podle Ťoka začít také s obchvatem Lubence.

Dálnice má už teď zpoždění tři roky

Plánovaná délka dostavby dálnice vadila i předsedkyni senátorského klubu ANO Zdeňce Hamousové. Podle ní měla být dálnice původně hotova už v roce 2015.

Hurajčík uvedl, že stavěné obchvaty problémy Karlovarského kraje nevyřeší. Kompletní dostavba D6 z Prahy do Karlových Varů a Chebu je zásadní nejen pro Rakovnicko, ale i pro Karlovarský kraj, který kvůli nevyhovujícímu dopravnímu spojení hospodářsky zaostává. D6 má nyní 90 kilometrů, má jich mít 175.