Karlovarské minerální vody možná opustí Českého slavíka. Kvůli přístupu k Ortelu

Český slavík a skandály s manipulací Zprávy o pokusech o zmanipulování ankety Český slavík se i přes zavedení hlasování prostřednictvím SMS objevily v minulosti již několikrát. V roce 2007 pořadatelé vyřadili ze sčítání část hlasů pro skupinu Votchi. Podle pořadatelů některé SMS vykazovaly nestandardní znaky, což vedlo ke zjištění, že existovaly skupiny SIM karet v počtu minimálně několik set kusů, ze kterých neznámé osoby zasílaly hlasy do ankety ve prospěch skupiny Votchi a zpěváka Patrika Foxe. Interpreti se od záležitosti distancovali a souhlasili s přepočítáním hlasů podle domluveného koeficientu. O dva roky později vyřadili pořadatelé zpěváka Rostislava Koplíka a skupinu Gibon na základě toho, že drtivá většina hlasů jim přišla od jediného telefonního operátora. Větší pozornost vyvolalo odebrání hlasů pro duo Eva a Vašek či skupinu Argema, zdůvodněné tím, že prý počet hlasů "neodpovídal standardu hlasování". Skupina Argema se ohradila proti odebrání 37 procent hlasů, kvůli nimž propadla ze sedmého na 12. místo. Duo Eva a Vašek by bez odebraných hlasů obsadilo osmé místo, nakonec skončilo až na 32. místě. Hlavní problém byl v případě Argemy v tom, že hlasující mohli uvést jednoho, dva nebo tři interprety, kterým byly podle pořadí udělovány body. Mohli ale uvést také pouze jednu skupinu. Zatímco v případě vítězného Kabátu tak učinilo necelé jedno procento hlasujících, u Argemy to bylo zhruba 37 procent a u Evy a Vaška dokonce přes 72 procent. V roce 2013 vyvolal protesty některých muzikantů případ rappera Martina Pohla vystupujícího pod přezdívkou Řezník, který byl vyřazen kvůli vulgárním a násilným textům. Vyhazov z ankety podpořily organizace a sdružení pomáhající zneužívaným ženám, dětem a obětem trestných činů, případ ale rozdělil české hudebníky - někteří se na protest proti údajné cenzuře od soutěže distancovali, například Tomáš Klus, jiní vyřazení Řezníka naopak podpořili. Klus své fanoušky požádal, aby mu do ankety hlasy neposílali. Přesto dvakrát skončil v kategorii zpěváků na druhém místě, ceremoniálu se nezúčastnil. Loni obsadil čtvrté místo. Při loňském vyhlašování vzbudilo pozornost druhé místo Tomáše Ortela i jeho skupiny Ortel. Když se svou kapelou přebíral stříbrného slavíka, v hledišti divadla se ozýval pískot. Kapela Ortel bývá spojována s krajní pravicí a kritici jí vyčítají xenofobní texty namířené proti menšinám. Na protest proti ocenění sál opustili muzikant Radek Banga a herečka Iva Pazderková a kauza opět rozdělila českou hudební scénu. Letos byl před koncem hlasování vyřazen z ankety Joakim Brodén z kapely Sabaton. Původem švédský zpěvák má i české občanství, podle pořadatelů by ale měl účastník soutěže trvale působit na české hudební scéně. Loni se Brodén umístil na pátém místě.