Kasírování kamionů vydělá Česku víc. Firmy zlevnily, velkorysý byl i Kapsch

PRAHA Lidé z ministerstva dopravy začali ve čtvrtek louskat tisíce stran, které jim poslali čtyři uchazeči o lukrativní provoz českého mýta. Četba složitých nabídek jim bude trvat ještě hodně dlouho, ale jedno je jisté už teď – stát za průjezdy kamionů získá více peněz.

Vybírat mýto je tak zajímavý byznys, že se firmy rozhodly nabídnout Česku velkorysé podmínky. Lépe řečeno – za provoz systému chtějí výrazně méně peněz, než si nyní účtuje stávající provozovatel rakouská společnost Kapsch. I ona ale zlevnila.

Na ministerstvu dopravy se včera otevíraly elektronické „obálky“ s navrhovanou cenou i technickým řešením. Resort vedený Danem Ťokem (za ANO) do zadání vepsal, že je vítězi soutěže ochoten vyplatit až 29 miliard za deset let provozu. Podle očekávání dorazily o poznání výhodnější podmínky.

„Tři ze čtyř nabídek se pohybovaly v rozmezí třetiny až poloviny z částky 29 miliard. Potěšilo nás to, výběr mýta se vyplatilo soutěžit,“ pochvaloval si Ťok s tím, že s vítězem by rád uzavřel smlouvu nejpozději letos na podzim. Platila by od začátku roku 2020.

Podle zdrojů LN patří současný výběrčí Kapsch mezi tři zmíněné „levnější“ firmy. Je tedy zřejmé, že společnost ustoupila ze svých současných nároků.



Pro lepší představu, kolik stát za fungování systému platí: v průměru musel za 11 let provozu systému zaplatit Kapschi a jeho partnerům O2 a ČSOB pětinu vybraných peněz. Loni už to ale bylo jen 15 procent; to znamená, že z 10,4 miliardy korun odteklo firmám více než 1,5 miliardy.

Nynější počty jsou pro státní kasu podstatně veselejší. Pokud vyjdeme z výroků ministra Ťoka, objevila se i nabídka, která dokázala stlačit náklady systému pod miliardu ročně. A to je nutné připočíst, že nový či staronový provozovatel se bude navíc starat ještě o dalších 900 kilometrů silnic prvních tříd, které do systému výběru mýta po roce 2020 přibudou.

Péči o české mýto pro vozidla nad 3,5 tuny by se rád věnoval státní provozovatel maďarského mýta National Toll Payment Service, slovenští specialisté na satelitní výběr SkyToll, společnost T-Systems z Německa a už zmíněný Kapsch.

Technické tajnosti

Zatím všichni tají, s jakým technologickým řešením uchazeči do soutěže přišli. „V nabídkách jsou tam obsažené náklady na zpoplatnění nových úseků. Konkrétní být ale nemůžu,“ řekl ministr Ťok.

Nabídnutou technologii nechtěl komentovat ani Kapsch. U něj je však téměř jisté, že by využil stávající mikrovlnnou technologii, založenou na snímání palubních jednotek z mýtných bran. Systém před více než desetiletím na českých dálnicích vybudoval.

Je však možné, že by například u nově zpoplatněných silnic I. třídy sáhl i k satelitnímu řešení. To by znamenalo, že tam nové brány nepostaví. „Budeme to komentovat zřejmě až v pátek,“ prohlásil včera mluvčí firmy David Šimoník.

Není žádným tajemstvím, že právě Kapsch se na několika frontách snaží soutěž na provoz mýta shodit. Napadá tendr u soudu, u Úřadu pro ochranu osobních údajů a ve třech případech už se obrátil také na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Tvrdí například, že všichni účastníci nedostali stejnou dokumentaci. Nelíbí se mu ani rozšíření o relativně malé množství nových silnic, u nichž se příliš nevyplatí stavět nové brány. Takový postup označil Kapsch za nehospodárný.

Výpad proti Maďarům

Podle dřívějších informací LN se firma rozhodla u antimonopolního úřadu napadnout i maďarského účastníka tendru. Vadí jí jeho údajná nedostatečná nabídka palubních jednotek pro řidiče.

„Ve středu jsme obdrželi další návrh od Kapsche ve věci mýtného. Brojí mimo jiné proti posouzení kvalifikace jednoho z uchazečů o zakázku,“ potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.

ÚOHS už nyní vede tři řízení, dvě z popudu Kapsche. Má pravomoc celou soutěž zrušit, což už dlouhé měsíce řadu lidí na ministerstvu dopravy upřímně děsí. Loni v listopadu dokonce přišel s předběžným opatřením, které tomuto resortu až do odvolání zakazuje podepsat smlouvu s vítězem.



V případě, že by antimonopolní úřad skutečně soutěž shodil, by šlo o situaci výhodnou pro současného provozovatele.

Kapsch by podle všeho dostal nabídku na prodloužení správy systému, protože podle propočtů Ťokova resortu už není možné stihnout novou soutěž do konce roku 2019, kdy vyprší stávající kontrakt.



Možné jsou i mýtné „prázdniny“, což by ale znamenalo obří výpadek pro státní kasu.

Proti tendru se zvedla vlna nevole kvůli zmíněnému rozšíření o dalších 900 kilometrů silnic I .třídy. Podnikatelé se bojí vyšších nákladů a hejtmani a starostové zase toho, že šoféři začnou nově zpoplatněné komunikace objíždět.