Každý druhý Čech si z porno webu stáhl virus

PRAHA Každému druhému Čechovi, který si prohlížel internetové stránky pro dospělé, se do počítače stáhl škodlivý program. V Německu se s tím setkalo 66 procent návštěvníků pornografických stránek. Vyplývá to z průzkumu Kaspersky Lab.

Podle průzkumu Češi v průměru navštěvují stránky s pornem na svých počítačích nebo tabletech čtyřikrát týdně. Více než polovina (53 procent) si na internetu prohlíží stránky s pornografickým obsahem alespoň jednou denně. Během jedné návštěvy na těchto webech průměrně stráví 22 minut, což za celý rok dělá více než pět dnů strávených sledováním erotických fotografií či videí. Pětina k tomu využívá své pracovní zařízení.



Více než 17 procent Čechů svádí vinu na jiné členy rodiny nebo své kamarády, protože se za stažení „digitální pohlavní nemoci“ při sledování porna stydí. Němci svádějí vinu na ostatní ještě častěji, a to ve 24 procentech případů. Do počítače nebo jiného zařízení si nejčastěji stáhnou trojské koně, špiónské nebo vyděračské programy nebo programy stahující do PC další nevhodný obsah.

Každý pátý respondent z Čech si myslí, že je v bezpečí

„V roce 2017 jsme identifikovali přinejmenším 27 variant počítačového malwaru, který byl speciálně zaměřený na údaje uživatelů, kteří platí za extra obsah na pornografických stránkách. Tyto weby jsou pro kyberzločince velmi lákavé, protože se na nich nachází vysoký počet uživatelů. Ti navíc nejsou často ochotní nahlásit kybernetický útok či infekci svého zařízení, protože je jim trapné, pokud by se zjistilo, že pochází z pornografických stránek,“ uvedl David Jacoby z Kaspersky Lab.

Každý pátý respondent z ČR si navíc myslí, že je v bezpečí, pokud pro surfování na internetu využívá anonymní mód ve vyhledávači. To samé si o anonymním módu myslí 42 procent Němců. Na 19 procent Čechů také věří, že je jejich počítač v bezpečí před viry, pokud si vymažou historii prohlížeče. Němečtí uživatelé jsou o tom přesvědčeni ve 24 procentech případů.