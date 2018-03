Kde je Zemanův čínský rádce? Na Hrad na prezidentský ceremoniál nepřijde

PRAHA Předseda představenstva čínské investiční skupiny CEFC Jie Ťien-Ming se za posledních pár dní vyšvihl mezi osoby, s nimiž by si ráda promluvila řada lidí. Například čeští podnikatelé, kteří mají s CEFC společný byznys. Rádi by věděli, jak se fakt, že Jia v Číně zadrželi pro podezření z hospodářské kriminality, odrazí v jejich živobytí.

Jenomže ani ti, kteří mají v tuzemsku s investiční skupinou CEFC co do činění, netuší, kde Jie pobývá a jak se s ním spojit. Dotčení čeští byznysmeni doufali, že inaugurace Miloše Zemana, která se odehraje ve čtvrtek 8. března, jim dá možnost přeptat se Jia, co se kolem čínské skupiny děje.



Mezi hosty ve Vladislavském sále, kde Zeman podruhé složí prezidentský slib, měl původně usednout právě i prezidentův poradce pro česko-čínské vztahy a šéf CEFC. Ceremoniál se však odehraje bez jeho přítomnosti.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se přímé odpovědi na dotaz LN ohledně inaugurační (ne)účasti Jie Ťien-minga vyhnul a sdělil: „Pokud jde o jednotlivé pozvánky, v zásadě je nekomentujeme. Potvrdit mohu, že na společnou schůzi sněmovny a Senátu byly pozvány osobnosti společenského a kulturního života.“

Pod nucenou správu

Včerejší vývoj kolem šéfa investiční skupiny CEFC prohloubil obavy tuzemských byznysmenů, kteří se s čínským kapitálem spojili. Ráno po denním bobříku mlčení reagovalo na informaci, že Jia zadržela policie k výslechu na přímý rozkaz čínského prezidenta a hlavy tamní komunistické strany Si Ťin-pchinga, ústředí CEFC.

K zadržení mělo dojít 16. února, tedy v den, kdy v říši středu propukl největší tamní svátek, oslava čínského Nového roku. Je to stejné, jako kdyby si v Česku pro někoho přišli vyšetřovatelé o Štědrém večeru.

„Zaznamenali jsme ten nezodpovědný článek… Slavnostně zde prohlašujeme: nezakládá se na faktech,“ uvedlo vedení CEFC v prohlášení s tím, že společnost funguje „normálně“ a že sám Jie nepotvrdil informace o svém zadržení, vyšetřování či obvinění, což je formulace, která nechává prostor pro pochybnost, jestli někdo z CEFC s předsedou představenstva vůbec hovořil.

Čínský deník South China Morning Post vzápětí přišel s informací, že CEFC si vláda stáhla pod svou oficiální správu. Byla by to už několikátá soukromá firma v řadě, kterou by čínské komunistické ústředí v posledních měsících převzalo, ať se jí to líbí, nebo ne.

Čínská média popisují, že tam probíhá cílený znárodňovací zátah na velké soukromé firmy, které v zahraničí možná až příliš velkoryse investovaly a významně se zadlužily. Tyto rysy CEFC naplňuje, Jie loni čínskému časopisu Caixin řekl, že celkové nesplacené půjčky CEFC se vyšplhaly přes 9,5 miliardy dolarů, což v korunách dělá 198 miliard.

Podle South China Morning Postu převzala správu nad CEFC Shanghai Guosheng Group, investiční agentura kontrolovaná šanghajskou samosprávou. Ta sama na svých webových stránkách uvádí, že se soustředí na investice do strategických, rozvíjejících se průmyslových odvětví a na restrukturalizace podniků.

CEFC nicméně dál tvrdí, že ji o změně vedení nikdo neinformoval a že skupinu pořád řídí stávající manažeři. „Shanghai Guosheng Group je respektovaná a prestižní čínská firma a pro CEFC China by bylo vždy ctí s ní obchodně spolupracovat, podobně jako s jinými stejně prestižními partnery. Můžeme však kategoricky vyloučit, že by tato společnost převzala kontrolu nad společností CEFC China. Firmu řídí právoplatně zvolené orgány společnosti,“ sdělila firma.

Podle informací LN čeští manažeři a právníci tápou, sami nevědí, co přesně se kolem CEFC děje. V okolí skupiny se nepohybuje jen prezident, ale i exministr Jaroslav Tvrdík, toho času šéf Slavie. Právní poradenství Číňanům zase poskytoval právník a přítel expremiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Radek Pokorný. Podle čínských médií CEFC zapadá do znárodňovací vlny, scénář se maximálně podobá předchozím příběhům. I u dalších soukromých firem se současně odehrály dvě věci – společnost si převzal státní aparát a dosavadního šéfa začala tamní justice stíhat pro podezření z hospodářské kriminality.

Převzít a zavřít

Loni v listopadu v USA zatkli šéfa nevládního výboru CEFC Patricka Ho Čch’-pchinga kvůli podezření, že uplácel africké politiky, aby otevřeli dveře čínským investicím. Jedním z nich byl Sam Kutesa, v roce 2015 předseda Valného shromáždění OSN, Patrick Ho mu měl odevzdat úplatek ve výši půl milionu dolarů. Poté, co Kutesa v srpnu jmenoval svým čestným poradcem stejného Jie Ťien-minga jako český prezident.

I v Česku přišlo nejdříve Jiovo přijetí do čestné a těsné blízkosti vlivného politika, než se otevřela čínská kapitálová stavidla. Kancléř Vratislav Mynář a Zemanův ekonomický poradce Martin Nejedlý odvezli Jiovi do Číny pověřovací dokumenty už v dubnu 2015 – CEFC zahájila svůj investiční příchod do Česka v září toho roku.

Kvůli hospodářským trestným činům stíhá čínská justice i Wu Siao-chueje, předsedu správní rady a hlavního akcionáře čínské pojišťovny Anbang Insurance Group. Minulý týden nad firmou převzala kontrolu komunistická vláda.

Represe komunistického ústředí dopadla rovněž na konglomerát Dalian Wanda Group miliardáře Wang Ťien-lina, který spravuje portfolio zasahující od nemovitostí až po zábavní průmysl. Od loňského léta mu velké banky nesmějí půjčovat peníze.

Zvýšené opatrnosti čelí čínské investice u většiny mezinárodních bank. U CEFC vyvolává nedůvěru neprůhledné vlastnictví i financování skupiny a její dluhy. CEFC usilovala o zvýšení svého desetiprocentního podílu ve slovenské J&T bance, usazené v Praze, chtěla navýšit své akcie na padesát procent. Začátkem roku to ale zamítla Česká národní banka, protože se jí nezdál původ peněz na transakci. Jde o to, že CEFC u banky J&T zastavila své nemovitosti za více než 20 miliard, aby od ní dostala desetimiliardový úvěr. Když si někdo půjčuje od stejné banky, kterou si chce pořídit, vyvolává to podezření, že protáčí peníze nečestným, až nelegálním způsobem.