Vodáckou sezónu ovlivnilo sucho, půjčovny hlásí až poloviční ztráty

Praha Dlouhotrvající sucho v Česku ovlivňuje nejen zemědělství, ale i průtok řek. Právě na sjízdnosti některých vodáky oblíbených toků jsou ale závislí tržby majitelů půjčoven lodí. Nesjízdná je například Sázava, na Dyji se zájemci mohou vydat až z přehrady Nové mlýny. Dobře je na tom naopak Vltava, kde jsou podle majitele jedné z půjčoven poslední dvě sezóny nadprůměrné.

Sjízdnost oblíbených českých řek Vltava: z Vyššího brodu (ze Soumarského mostu rozhoduje o sjízdnosti NP Šumava)

Otava: ze Sušice do Katovic

Sázava: nesjízdná

Berounka: z Plzně do Roztok Morava: z Postřelmova do Olomouce

Dyje: z Nových mlýnů k soutoku s Moravou

Zdroj: raft.cz



Hezké počasí vodákům a potažmo i půjčovnám na první pohled hraje do noty. Podle Elišky Dvořáčkové z Půjčovny lodí Samba ovlivňuje počet osob zejména počasí, a to i pokud je nižší stav vody. „Pokud je však velké sucho, jako je touto dobou, počet vodáků se i snižuje,“ popsala Dvořáčková.

Podle zpráv Českého hydrometeorologického ústavu je měsíční průtok většiny řek za poslední dva měsíce podprůměrný. Zatímco v červnu byla například Vltava ve Vyšším Brodě na 82 % průměrného měsíčního průtoku, Sázava byla na 30 % svého průměrného stavu. V červenci se situace nezlepšila. Zatímco velké řeky jako Vltava, Dyje nebo Morava si udržely podobné hodnoty jako v červnu, průměrný měsíční průtok Sázavy klesl o dalších 16 %, řeka je tak momentálně nesjízdná.

Právě na Sázavě funguje Půjčovna lodí Samba. „Oproti loňsku vyrazilo víc vodáků už na jaře. Na Sázavě se v letních měsících počet vodáků snížil, celkově počet osob poklesl oproti loňskému roku o 19 %,“ uvedla Dvořáčková. Pokles vodáků na Sázavě potvrdil i ředitel Vodáckého a turistického centra Honza Martin Janda. „Od konce července jsme Sázavu přestali zavážet. Ztráty tam budou více než 50 %,“ popsal Janda.

Vodáci se tak přesouvají na jiné řeky, například na Vltavu nebo Otavu. Podle Dvořáčkové se na Otavě počet osob v létě zvýšil, a to v srpnu až o 61 %. „Nárůst jsme zaznamenali na Vltavě i Otavě, kam se přesunuli vodáci, kteří by pravděpodobně jeli na jiné řeky, pokud by nebylo sucho,“ potvrdil Janda.

Situace na Vltavě je dobrá i podle majitele Půjčovny lodí a raftů Petra Putzera. „Poslední dvě sezony byly na Vltavě nadprůměrné, jelikož je krásné počasí téměř celé léto. Sucho nám na Vltavu přivedlo hodně klientů, protože na ostatních řekách není voda. Kdo chce na vodu, jede na Vltavu,“ zhodnotil Putzer.

Podobně na tom jsou i řeky na Moravě. Zatímco Morava je sjízdná od Postřelmova dál, a podle odpovědného vedoucího půjčovny In Life Morava Petra Čamka nedochází k nijak mimořádnému poklesu půjčených lodí, situace na Dyji je horší. Řeka je sjízdná v úseku mezi nádrží Nové mlýny a soutokem s Moravou. „Dyje byla suchem zasažena, ovšem nebylo to tak drastické, jak to na začátku sezóny vypadalo, a to hlavně díky červnovým dešťům,“ popsal situaci na řece vedoucí Vodáckého centra Znojmo David Gros.

„Zatím je letošní rok o 30 % slabší než rok 2017. V průběhu července a srpna byl stav vody v Dyji relativně rozumný. Nižší zájem byl způsoben hlavně nízkými průtoky v květnu a červnu, které odradily skupiny, jež svoji vodáckou dovolenou předem plánují,“ dodal Gros.

„Oproti minulému roku je na Dyji o zhruba 40 % zákazníků méně. Vloni byly touhle dobou většinou už obsazeny víkendové termíny, což letos není,“ potvrdil stav na Dyji i Ivo Modráček z Půjčovny lodí na Dyji. „Lidi jsou lidi. Chtějí to mít na 100 % a to na vodě nelze. Opravdovému vodákovi tento stav nevadí a přizpůsobí se podmínkám,“ uzavřel Modráček.

Zatímco menší řeky tak letošním suchem výrazně utrpěly, u větších toků byla sjízdnost stále poměrně dobrá a majitelé půjčoven lodí si mohou sezónu pochvalovat. Nejlépe jsou na tom tak řeky, kde je možné průtok regulovat i pomocí přehrad, jako je například Vltava nebo Dyje.