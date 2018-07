Kdo je Petr Stuchlík? Možný budoucí primátor Prahy, investor do nebankovních půjček a multimilionář

PRAHA Kdo je Petr Stuchlík, kterého chce vedení hnutí ANO prosadit do čela pražské kandidátky? Mimo jiné investor do nebankovních půjček či košil na míru, zapálený pilot a multimilionář.

S Andrejem Babišem přišlo do politiky novum – byznysmeni angažovaní v politice. Kromě samotného Babiše jde například i o miliardáře a poslance za ANO Pavla Juříčka či tak trochu tragikomický příběh majitele textilky Juta Jiřího Hlavatého. Ten se stal nejprve senátorem, pak úspěšně kandidoval na podzim loňského roku do poslanecké sněmovny, aby si to za pár týdnů rozmyslel s cílem stát se opět senátorem, a nakonec není ani jedno.

Nejnověji Babišovo hnutí zlákalo multimilionáře a ředitele finančně poradenské společnosti Fincentrum Petra Stuchlíka. Ten by měl stanout v čele pražské kandidátky hnutí ANO, kde by měl nahradit dosavadního lídra Patrika Nachera. Jinými slovy jde o možného budoucího primátora. Stuchlík tuto variantu nepopírá, ale odpovídá opatrně. „Do doby, než bude kandidátka jasná, nebudu poskytovat žádná vyjádření či rozhovory,“ odpověděl LN Petr Stuchlík na dotaz, proč kandiduje.

Stuchlík je autorem prvních českých knih o internetové reklamě. Ve volném čase kromě poslechu vážné hudby, což byl i jeden z důvodů koupě rádia Classic, rád cestuje a alespoň jednou týdně pilotuje sportovní letoun Cirrus SR22T. Ostatně jeho kancelář v pražském Karlíně dnes zdobí model dopravního letadla Junkers Ju-52 a na ruce s oblibou nosí pilotní hodinky značky IWC– Big Pilot’s Watch.



Fincentrum na prodej

Podle informací LN z jeho okolí však hraje roli i skutečnost, že v průběhu několika následujících měsíců by měl být dokončen prodej Fincentra do rukou strategického investora. V minulosti se v této souvislosti mluvilo o zájmu švýcarské finanční skupiny SwissLife a italské banky Intesa Sanpaolo.

Ostatně Stuchlík společně se společníkem Martinem Nejedlým (nejde o poradce prezidenta Miloše Zemana, jde pouze o shodu jmen) už jednou podíl ve Fincentru prodávali. V lednu 2013 se zbavili majoritního podílu ve prospěch investičních fondů ARX Equity Partners a Capital Dynamics, ponechali si jen menšinový podíl. Prodej tehdy ocenil hodnotu společnosti na asi 1,2 miliardy korun. Stuchlík zůstal a dosud působí jako předseda představenstva a generální ředitel.

Z nuly na miliardu

Fincentrum Stuchlík založil s Nejedlým v roce 2000 a během pouhé dekády vybudovali jednu z největších poradenských společností u nás. Tržby na všech trzích, kde firma působí – včetně Slovenska, činily za loňský rok asi 1,6 miliardy a v samotném Česku pak 1,21 miliardy. Pro srovnání konkurenční společnost Partners v Česku dosáhla obratu za loňský rok ve výši asi 1,4 miliardy korun.

Fincentrum pod Stuchlíkovým vedením platí na trhu za tvrdého hráče. Ostatně je to asi rok a půl, co se s ní ve zlém rozešla největší retailová tuzemská banka – Česká spořitelna. Ta na společnost v červnu loňského roku podala žalobu za porušení práv k ochranné známce a za nekalou soutěž. Nicméně prvoinstanční soud na podzim loňského roku zamítl žalobu České spořitelny na Fincentrum v plném rozsahu. Banka se však odvolala. I Fincentrum podalo na Českou spořitelnu na začátku srpna 2017 žalobu pro nekalosoutěžní jednání.



Bankéři Stuchlíka ale berou. Do Fincentra přivedl hned dva bývalé generální ředitele tuzemské Raiffeisenbank – Lubora Žalmana a Maria Drosce.

Obleky, rádia a letadla

Stuchlík se nevěnuje jen finančnímu poradenství. Trochu paradoxně část z vydělaných peněz z prodeje podílu ve Fincentru investovali Stuchlík s Nejedlým do nebankovního poskytovatele úvěrů – společnosti FairCredit.

Společně se svým životním partnerem Davidem Šimoníkem investoval Stuchlík i do zakázkového krejčovství Le Premier Jakuba Lohniského. „Petra znám více než dvanáct let a jeho vstup do politiky mě úplně nepřekvapil. V byznysovém životě toho dosáhl hodně, úspěšně vybudoval od píky firmu, dokázal řídit stovky lidí a vydělal svojí pílí velké peníze. Těžko by hledal novou motivaci v řízení další firmy, a tak jeho krok pokusit se změnit Prahu k lepšímu chápu. Možná že zatím nemá takové politické zkušenosti, ale jeho protivníci zase většinou akorát umějí dobře žít z eráru,“ řekl LN Lohniský.

V roce 2014 pak ředitel Fincentra koupil od bývalých vlastníků vydavatelství MAFRA – německé společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft Expresradio a rádio Classic FM. V červnu letošního roku však získala 67procentní podíl v těchto rádiích tuzemská internetová jednička Seznam.cz. Stuchlík s Šimoníkem si ale nadále ponechali třetinový podíl.

Jak se může zdát, dravec z Fincentra by patrně rád ziskem primátorského postu zopakoval českou variaci příběhu amerického miliardáře Michaela Bloomberga, který byl mezi lety 2002 až 2013 starostou New Yorku.

Jestli ale skutečně půjde o příběh člověka, který se vypracuje od píky, vydělá dost peněz a rozhodne se to společnosti vrátit, nebo půjde jen o story dalšího pragmatika, který se chce prosadit a získat vliv mezi pražskými šíbry, se teprve uvidí.