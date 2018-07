Domácí násilí přes chytré technologie. Termostat, světla a zámky můžou ničit život

SAN FRANCISCO Chytrá domácnost vybavená technologiemi nemusí být vždy k prospěchu. Své o tom ví několik amerických žen, které zažily šikanu skrze technologie od svých manželů. Termostaty se rázem samy nastavovaly, každý den se změnil zámek od dveří, nebo jim „násilník“ pouštěl nepříjemnou hudbu.

Na tísňové linky se začali obracet lidi, kteří měli pocit, že se zbláznili. Jedna žena uváděla, že se jí vypíná klimatizace bez toho, aniž by se jí sama dotkla. Další zase řekla, že se jí na vchodových dveřích mění každý den číselný zámek, a nechápe proč. Na linku pro domácí násilí volala také žena, která pořád slyšela zvonit zvonek, ale za dveřmi nikdy nikoho nenašla.

Podle operátorky call centra, na které se obracejí oběti domácího násilí, začaly případy technologické šikany přibývat. „Volající mi říkali, že je násilníci monitorují a vzdáleně ovládají prostřednictvím inteligentních domácích spotřebičů,“ řekla pro NY Times Muneerah Budhwaniová.

Graciela Rodriguezová, která provozuje úkryt pro týrané lidi v Kalifornii, uvedla, že se setkala s lidmi, kteří ji vyprávěli o „zblázněných“ termostatech a reproduktorech. Teplota termostatu měla náhle stoupat na 100 stupňů, z reproduktorů zase byla slyšet střelba.

„Cítili se, jakoby kdyby ztráceli kontrolu nad svým domovem. Poté, co to trvalo několik dnů, si uvědomili, že jsou obětí šikany,“ řekla pro NY Times.

Podobné příběhy jsou součástí nového trendu domácího násilí, který je spojený s příchodem inteligentních technologií do domácností. Tyto technologie mají za úkol usnadnit lidem život, v některých případech ale dělají přesný opak. Zámky, reproduktory, termostaty, světla a kamery připojené k internetu jsou využívané jako prostředek k obtěžování, sledování a pomstě.

Deník The New York Times mluvil s více než 30 lidmi, s oběťmi domácího násilí, jejich právníky a pracovníky, kteří se o tuto oblast domácího násilí zajímají. Zjistili, že se nové technologie stávají čím dál častěji nástrojem k šikaně. Násilníkům stačí smartphone, díky kterému ovládají běžné předměty v domácnosti. Někdy pouze svoji oběť pozorují, jindy se ji snaží vyděsit nebo ukázat svoji sílu. I když partner odejde pryč, chytré technologie s obětí zůstávají doma.

Chytří pomocníci, kteří můžou ničit život

Velké technologické společnosti vyrábějí inteligentní domácí pomocníky, jako například Amazon svůj reproduktor Echo nebo Alphabet chytrý termostat Nest.



Počet budov, kde najdeme chytré technologie, neustále roste. V roce 2017 bylo v USA 29 milionů domácností, které využívají nějakou technologii. Meziročně tento počet stoupl podle zprávy společnosti McKinsey o 31 procent. Nikdo však nemá přehled o tom, kolik z nich je zneužíváno k šikaně.



Respondenti z nouzových center uvedli, že je většinou obětí žena. „Technologie do domácností ve velké míře instalují muži,“ sdělila NY Times Melissa Greggová, výzkumná ředitelka společnosti Intel pracující na důsledcích využívání inteligentních domácích technologií. Mnoho žen také nemá v mobilním telefonu všechny potřebné aplikace k ovládání chytrých pomocníků.

Všechny oběti, oslovené deníkem NY Times, byly ženy. Mnoho z nich bylo z bohatých území, kde jsou zmíněné technologie hojně využívané. Nikdo z žen nechtěl zveřejnit své jméno, protože se některé snažily dostat ze spárů násilníka. Jejich příběhy ale potvrdili právníci a pracovníci, kteří se zabývají těmito případy.

Jedna z žen, doktorka bydlící v Silicon Valley, popsala, že její manžel, inženýr, řídí termostat, světla a ovládá hudbu. Neví, jak veškerá technologie funguje, nebo jak přesně by mohla manželovi odebrat přístup k účtu, ale věří, že brzy nad technikou převezme kontrolu.

„Mám specifický plán pro ukončení, který je v procesu. Jedna z mých fantazií je, že si vyberu a pustím jakoukoliv hudbu,“ řekla pro NY Times. Její plán s inteligentním termostatem spočíval ve vytržení ze zdi.



Podle odborníků může odinstalování zařízení obětí vyústit v konflikt. „Zneužívající uvidí, že technologie nefunguje a to může způsobit zvýšené násilí,“ uvedla Jennifer Beckerová, právnička z Legal Momentum.

Zákony jsou téměř bezradné

Právní postih tohoto chování není jasně stanoven. „Zneužívající se naučili používat inteligentní domácí technologii k tomu, aby posilovali svou moc a kontrolu způsobem, který často nespadá pod platné trestní zákony,“ řekla pro NY Times Beckerová.

V některých případech by podle Beckerové by mohlo video pořízené bezpečnostní kamerou narušit zákony o pornografii některých států, jejichž cílem je zabránit bývalému partnerovi sdílet intimní fotografie a videa online.



Několik úředníků, kteří se účastní trestních řízení, uvedlo že jsou technologie příliš nové na to, aby se tyto případy prokázaly. Ačkoliv je podezření, že se tato činnost opravdu stává.

Domácí násilí může být i emocionální

„Jsem si jistý, že se to děje,“ řekl NY Times Zach Perron, kapitán na policejním oddělení v Kalifornii. „S ohledem na to, co vím o psychologii podezřelých z domácího násilí, to dává smysl. Domácí násilí je totiž do značné míry kontrola nad obětí. Lidé si myslí, že je to jenom o fyzickém násilí, ale přitom se může jednat také o emocionální násilí,“ dodal.

Označit někoho za blázna je ovšem pořád snazší než dokázat, že se jedná o domácí násilí. „Když někomu řeknete, že váš manžel zná vaše pohyby, a ví, co jste ve své ložnici řekli, můžete vypadat jako blázen,“ řekl Ruth Patrick, který provozuje program pro domácí násilí v Silicon Valley. „Je mnohem jednodušší uvěřit, že je někdo opravdu blázen, než uvěřit, že se to všechno děje,“ shrnul.