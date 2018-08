Kellner vlastní nejvýznamnější koncertní místa v Česku. K O2 areně získal i letňanské letiště

Praha Skupina nejbohatšího Čecha Petra Kellnera PPF se stala majitelem dalšího místa pro pořádání velkých koncertů v Praze. Podle Hospodářských novin (HN) získala Letiště Letňany, tedy místo, kde se pořádají největší kulturní akce pod širým nebem. Letiště bude spravovat Prague Entertaiment Group, stejně jako O2 arénu a nově vznikající multifunkční halu. Ta by měla sloužit jako centrum pro pořádání konferencí, firemních akcí či menších koncertů a vyroste přímo vedle vysočanské O2 arény.

Už v době, kdy na letňanském letišti vystupovala legendární rocková skupina The Rolling Stones, která přilákala přibližně 50 tisíc diváků, PPF pozemky letiště vlastnila. Podle HN je získala v září minulého roku od podnikatele Petra Speychala, který měl vůči Kellnerově skupině z minulosti stamilionové závazky. Letiště na PPF převedl v rámci vyrovnání, jeho hodnota je podle účetnictví zhruba 900 milionů korun. Kellnerova skupina díky ovládnutí Letiště a výstavbě nové multifunkční haly výrazně posílí.

Prague Entertainment Group ze skupiny PPF má s areálem podle informací HN výhledově plány. Zatím není jasné jaké, PPF se k věci odmítá vyjadřovat. „Obecně se nevyjadřujeme ke své investiční strategii a k obchodním plánům,“ říká mluvčí PPF Zuzana Migdalová.

Kellnerova skupina již O2 arenu i letiště v Letňanech do Prague Entertaiment Group zařadila, k úplnému propojení skrze provozovatele největší české haly Bestsport ale zatím nedošlo. „Já a můj tým jsme zodpovědní za O2 arenu, s letištěm nemáme nic společného a zatím nemám informaci, že by to mělo být jinak,“ řekl pro HN ředitel společnosti Bestsport Robert Schaffer.

Změny ve fungování letiště skupina zatím nechystá. „Letiště Praha-Letňany nadále poskytuje svoje služby v rámci veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště. S počtem pohybů přes 30 tisíc ročně se řadí mezi frekventovaná letiště,“ uvedl pro HN ředitel Letiště Letňany Robert Speychal.