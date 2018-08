Kimova nová tramvaj. Severokorejský vůdce se pochlubil strojem, který pochází z Československa

Praha Severokorejská tisková agentura zveřejnila snímky nových tramvají, které by měly jezdit v hlavním městě Pchjongjangu. Vylepšené vozy si osobně prohlédl i severokorejský vůdce Kim Čong-un. Podle webu Československý dopravák se však pravděpodobně nejedná o zbrusu nový stroj, jak tvrdí agentura, ale o modernizovanou československou tramvaj KT8D5.

Kim Čong-un navštívil továrnu na výrobu trolejbusů a podnik na opravy autobusů. Seznámil se přitom i s novou tramvají určenou pro hlavní město. U vozů vyzdvihl zejména využití lokálních součástek, dále uvedl, že nové vozy jsou dokonalé a bez zjevných vad. Kim Čong-un podle severokorejské tiskové agentury pochválil i nižší hluk a kratší dobu jízdy tramvaje. Obdivoval i pohodlné sedačky a pogumované podlahy. Později večer se severokorejský vůdce s novým typem tramvaje projel.

Podle webu Československý dopravák však většina součástek pro autobusy a trolejbusy pochází z Číny, protože země nemá kvůli sankcím přístup k nejnovějším dopravním technologiím. Na severokorejských ulicích tak lze potkat například upravené vozy Nissan a další vyřazené čínské stroje.

Ačkoliv je tedy tříčlánková obousměrná tramvaj oficiálně považována za nový výrobek, působí, že vychází z československého vozu typu KT8D5. Těch bylo do Severní Koreje dodáno pro zahájení provozu první tramvajové linky v roce 1991 45 kusů. Poté do země putovalo ještě 129 tramvají typu T6B5 a další ojeté tramvaje z produkce ČKD Tatra Smíchov, a to z Německa a z Prahy.

Vozy jsou i přes problematickou údržbu nadále v KLDR provozovány a nyní zřejmě prošly modernizací, při které vozidla razantně změnila svůj vzhled. Použita jsou totiž nová čelní okna, dvoukřídlové dveře i lepená okna. Vypadá to ovšem, že základ, tedy elektrická výzbroj vozu a motory, jsou stále původní.

Tramvaje KT8D5 vyráběl mezi lety 1986 a 1994 závod ČKD Tatra Smíchov. Celkem bylo vyrobeno zhruba 200 kusů, většina byla určena pro dopravní podniky v Česku a Slovensku. Mimo tyto země se tramvaj toho typu projela i v Moskvě, Volgogradu a Sarajevu, kam byly v letech 1998 až 2001 dodány i čtyři ojeté vozy z Košic.