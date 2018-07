Koho bude nejvíc bolet světová obchodní válka? Česko patří mezi 5 nejohroženějších zemí

Praha Startující obchodní válka mezi USA a Čínou v posledních čtrnácti dnech rozvířila světové trhy. Poté, co v pátek ráno vešla v platnost americká cla na dovoz zboží z Číny, uvalila Čína na americké zboží vlastní cla v hodnotě stovek miliard korun. Pokud se obchodní válka plně rozvine a přeroste do celosvětových rozměrů, následky ponesou i další země. Česká republika je přitom zemí, jejíž ekonomika podle agentury Reuters patří mezi státy, které nejvíce těží z globální provázanosti trhů.

Žebříček přibližně šedesáti zemí, jež z provázanosti globálního exportu těží nejvíce a jejiž export je přímo závislý na dovozu potřebných surovin, přinesla agentura Reuters. V čele žebříčku se objevují tradiční exportní země, jako například Lucembursko nebo Tchaj-wan, Česká republika se umístila jako pátá. Rizika, která plynou z možného narušení dodavatelských řetězců mezi globálními trhy, jsou tak pro Česko velká.



Všechny země umístěné vysoko v žebříčku jsou tak potenciálně ohroženy obchodní válkou mezi Čínou a USA a Spojenými státy a zeměmi v euroatlantickém prostoru, která eskaluje zejména skrze uvalování cel.



V první desítce je kromě Česka i Slovensko a Maďarsko

Společně s Českou republikou se vysoko umístilo například i Slovensko (3. místo), Maďarsko (4. místo) nebo Polsko (17. místo). Další středoevropské země se nacházejí přibližně uprostřed žebříčku, například Rakousko (24. místo), Německo (30. místo) nebo Velká Británie (35. místo).

Některé středoevropské ekonomiky, jako například Česko, jsou vysoko v žebříčku umístěny i kvůli velkému exportu automobilových součástek a dalších dílů, americký prezident Donald Trump přitom v červenci pohrozil německým automobilkám, kam míří velká část českého exportu, že pokud EU nezruší svá vlastní nově zavedená cla na vybrané americké produkty, uvalí dvacetiprocentní clo na všechny evropské automobily mířící do USA.

„Zvýšení cel je pro nás brzda,“ uvedl pro server iDnes.cz spolumajitel investičního fondu Quant Aleš Michl. „Jelikož z výrobků, co vyvážíme nejvíc, tvoří největší položku díly a polotovary, jakákoliv cla nás zasahují,“ řekl Michl s tím, že Český vývoz je vázaný na odběratele na vnitřním trhu EU a exportně se může jen velmi těžko přeorientovat na jiné trhy. Na tom, že Česko patří mezi nejohroženější ekonomiky, se shodli i analytici oslovení ČTK.



Vyšší závislost středoevropských zemí na exportu je způsobená i tím, že do nich západoevropské firmy zároveň v posledních letech přesouvaly továrny. Příkladem může být podle Financial Times britská cukrářská firma Cadbury, která se vloni přestěhovala do Polska.

V případě Tchaj-wanu a dalších asijských ekonomik, jako je například Jižní Korea nebo Singapur, pak vysoké umístění v žebříčku způsobuje zejména vývoz elektronických produktů, jako jsou telefony a jejich součástky. V Tchaj-wanu sídlí mimo jiné společnost HTC, která vyrábí mobilní telefony, nebo Foxconn, jenž vyrábí součástky i pro společnost Apple.

‚USA zahájily největší obchodní válku v ekonomické historii‘

V pátek vstoupila v platnost americká cla na dovoz čínského zboží, na což Čína podle deníku Peking Daily ihned zareagovala zavedením cel na 545 amerických výrobků v celkové hodnotě 34 miliard dolarů (přibližně 752 miliard korun).

Čínské ministerstvo obchodu v prohlášení podle agentury Reuters uvedlo, že se jedná ze strany Spojených států o „porušení pravidel světového obchodu“ a že USA „zahájily největší obchodní válku v ekonomické historii“. „Čína slíbila, že nepodnikne první krok, ale aby bránila národní zájmy a zájmy lidí, nemá na výběr a musí udeřit zpět,“ stálo dále v prohlášení ministerstva obchodu.

Obchodní válka pravděpodobně povede ke zvýšení cen pro obchodníky i spotřebitele, což by mohlo rozšířit „obchodní konflikt“ i na další země. Donald Trump uvalil v posledních měsících cla na dovoz čínského zboží v hodnotě desítek miliard dolarů, což vedlo až k současné situaci. Trump přitom dříve pohrozil, že pokud Čína zavede cla jako reakci na americká cla, která vstoupila v platnost v pátek, může dále navýšit objem cel a to až na 400 miliard dolarů (8,9 bilionu korun).