Koleje odnikud nikam, Pražané se na ně deset let budou jen dívat. Jsou součástí investice za 424 milionů

PRAHA O tramvajích znovu brázdících Václavské náměstí se hovoří už roky. Ikonický prostor se sochou sv. Václava čeká na oživení, které by mohlo přinést třeba právě přivedení tramvajové tratě, která by nejslavnější náměstí v Česku obkroužila a případně se napojila na stávající síť kolem hlavního nádraží a Vinohradské ulice.

Tímto směrem se zřejmě ubírá i uvažování Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), který už dokonce stihl položit první úsek kolejí. Jedná se o zhruba sedmdesátimetrový úsek mezi čerstvě opravenou historickou a novou budou Národního muzea, který je symbolickým začátkem investice o celkovém objemu přes 424 milionů. Jsou s tím ale spojené dvě vážnější komplikace - vede odnikud nikam a plné využití není na programu dříve než za osm až devět let.



Klíčový úsek vozovky v nejspodnější části Vinohradské, která zde přepažuje magistrálu ve směru od centra, byl zahrnut už do celkové rekonstrukce areálu Národního muzea, včetně položení inženýrských sítí.

Dávalo tedy smysl položit koleje tam, kde se s nimi v blízké budoucnosti počítá, když už je prostor rozkopaný. Pro dopravní podnik to tak představovalo minimální investici. Logika věci by pravila, že kde jsou koleje, budou i tramvaje. Jenže oko Pražana či turisty v daném úseku tramvaj nezahlédne zřejmě ani v průběhu dalších tří let.



„Odhad zprovoznění je do tří let napojením z jedné strany (trojúhelníkovým napojením na trať v ulicích Vinohradská a Škrétova – pozn.red.) k použití pro příležitostné ukončení obousměrných vozů,“ sdělila serveru Lidovky.cz tisková mluvčí DPP Aneta Řehková. Kolejový úsek „nikoho“ se tak snad do tří let podaří napojit alespoň ze směru od Vinohrad – ovšem jen proto, aby tam mohly končit svou trasu pouze vybrané typy tramvají.

V daném úseku totiž nelze postavit klasickou točnu, novou „vychytávku“ tak mohou využít jen tramvaje, které mají kabinu řidiče na obou koncích soupravy, tedy soupravy typu KT8D5. Těch je přitom mezi pražskými tramvajemi menšina.

Projekty se teprve chystají

Přípravy na realizaci alespoň tohoto kroku však ani zdaleka nefinišují, jak nastínila další postup dopravního podniku Řehková. „Plán je zpracovat projekty, získat územní rozhodnutí a stavební povolení,“ sdělila mluvčí serveru Lidovky.cz s tím, že i s realizací by celý tento proces měl vyjít na zhruba tři roky, pokud by vše šlo bez komplikací.



„Izolovaný úsek nenapojených kolejí jsme se rozhodli zřídit v předstihu proto, abychom předešli při budoucí stavbě tramvajové trati nutnosti dalších stavebních prací v prostoru, který se rekonstruoval v letošním roce společně s budovami Národního muzea,“ uvedl v tiskové zprávě k položení sedmdesáti metrů kolejí pražský radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Budoucí uzavírce celého Dolínkem zmiňovaného prostoru se DPP položení kolejí stejně nevyhne.

Hodnocení celého projektu podle SWOT zprávy Zásobníku opatření Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Uzavřít ho bude třeba minimálně během připojování na koleje z Vinohradské a Škrétovy, výhledově poté i při prodlužování tratě směrem na Václavské náměstí. Je proto na místě otázka, zda by nebylo lepší celý úsek vyřešit v rámci jedné uzavírky najednou.

Půl miliardy. Zatím ale není jasné na co

Celkový objem investice na zahuštění tramvajové sítě v centru tím, že se trať protáhne okolo hlavního nádraží až k existující trati v Bolzanově ulici, by se měl pohybovat těsně pod hranicí půl miliardy korun. Částka má zahrnovat realizaci i projektové přípravy, přesto nebude zřejmě konečná, protože „nezahrnuje případné úpravy veřejného prostoru nad rámec technických potřeb samotné stavby“.

Pokud by totiž tramvaje jezdily okolo nádraží přímo přes přilehlé Vrchlického sady, vyvstává otázka, jak naložit s parkem plným vzrostlých stromů, přezdívaným kvůli vysoké kriminalitě a vysokému počtu bezdomovců Sherwood. Podle Plánu udržitelné mobility v Praze a okolí navíc vzniká riziko, že se bude muset rekonstruovat kvůli vedení tramvajové trasy stropní deska stanice metra Muzeum trasy C. To by mohlo cenu celé investice ještě více zatížit, nemluvě o komplikacích v tepně pražské MHD.



To vše je ale stále hudba budoucnosti. Jakákoliv varianta, ve které by tramvajová trať překročila rubikon v podobě magistrály, ještě není schválená. Je totiž součástí územního plánu, který by měl pro Prahu začít platit až v roce 2023, posvěcen bude o rok dříve, tedy koncem působnosti zastupitelstva, které si Pražané zvolí letos na podzim. Začátek realizace je plánován na rok 2026, samotná realizace má trvat 30 měsíců. Reálně je tedy na obzoru rok 2029. A to ještě za předpokladu, že vše půjde podle plánu.

Zda se tedy dostaneme z Vinohrad na Václavské náměstí tramvají přímo po samotném náměstí, skrze Vrchlického sady nebo Opletalovou ulicí je tedy momentálně ve hvězdách. Zatím si tedy musíme u Muzea vystačit s nevábným „gastro“ podchodem z tramvaje na metro. Situace, kdyby jste tento úsek absolvovali pod elektriku vedoucími trolejemi, je zatím podobně daleko, jako svedení magistrály pod zem na stejných místech za dob exprimátora Pavla Béma.