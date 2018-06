Kolem Leo Expressu krouží Číňané. O vstupu do firmy přemýšlí i České dráhy

PRAHA Ambiciózní české firmě se rýsuje zajímavý spojenec. Leo Express, známý především jako vlakový dopravce, začal před časem oficiálně pátrat po silném investorovi. A podle informací LN jím může být opravdu těžká váha – největší výrobce železničních strojů na světě, společnost China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) společně s J&T Bankou. O případném vstupu do Leo Expressu se také diskutuje ve vedení Českých drah (ČD).

„Tyto spekulace nebudeme komentovat,“ odvětil mluvčí dopravce Emil Sedlařík. Ačkoliv ani žádná další ze zmíněných stran jednání nepotvrdila, šlo by v případě investice čínské CRRC z mnoha důvodů o logické spojenectví.

Předně, společnost Leoše Novotného v tvrdé konkurenční řeži s Regiojetem Radima Jančury a Českými drahami o podporu v podobě silného kapitálu velmi stojí. Zároveň se CRRC už úzce spolupracuje – má u ní objednané tři soupravy, které by do Česka podle původních plánů měly dorazit do konce roku. Leo Express, který vozí lidi do Ostravy, Košic a nově bude i do Krakova, zároveň s Číňany podepsal opci na případný nákup dalších 27 vlaků.

Vstupenka na evropský trh

Na první pohled by se mohlo zdát, že i v evropském měřítku maličký dopravce, s loňskými tržbami 432 milionů korun, není pro asijského dravce zajímavou kořistí. Skutečnost je ovšem jiná. Právě investice do rozvíjející se společnosti je pro CRRC důležitá. Protože zatímco v Asii platí za strojírenského obra, na starém kontinentu se teprve rozkoukává. Dosud dodala jen vlaky do Makedonie či lokomotivy do Srbska.

Zmíněná zakázka pro Leo Express až na 30 strojů může být pomyslnou vstupenkou na evropský železniční trh, kde v současnosti kralují výrobci jako Siemens, Alstom nebo Stadler.

Čínské vlaky pro Leo Express zároveň musejí získat povolení potřebná pro to, aby mohly jezdit v Česku a v dalších zemích, kam nyní černozlaté vlaky směřují. Jde o Polsko, Slovensko a vlastně i Německo, kde Leo Express vlastní malou společnost Locomore.

Kulatá razítka budou „lovit“ ve zkušebním areálu ve Velimi, který spadá pod České dráhy. Jedná se o velmi náročná testování, která mohou trvat řadu měsíců. Pro vstup a dlouhodobé zařazení na evropský trh však představují důležitý a nezbytný proces.

Koupě Leo Expressu by zároveň byla takovým druhým pokusem, první nevyšel. Loni totiž manažeři CRRC dlouze vyjednávali o tom, že si koupí plzeňskou strojírnu Škoda Transportation, která je největším výrobcem vlaků v regionu. Z obchodu však sešlo, firmu nakonec loni v listopadu získala investiční skupina PPF.

Čínský moloch není jediný, kdo o investici do Leo Expressu uvažuje. Podle zjištění LN také vedení Českých drah řeší, zda se nemá o majetkový vstup do společnosti – která kromě vlaků provozuje i několik autobusových linek – rovněž ucházet. Už před několika lety tato nabídka ze strany soukromého dopravce přišla, ale k žádné dohodě tehdy nedošlo. „Analyzujeme informace z veřejně dostupných zdrojů,“ popsal stručně nynější stav mluvčí ČD Radek Joklík.

Čekání na zakázky krajů

Oficiální impulz k hledání silného partnera pro Leo Express vyšel od samotné firmy. Od společností PwC a Patria si nechala vypracovat materiál pro případné investory. Představuje takzvaný projekt Tiger, který líčí možné spojení Leo Expressu s konkurenčním (a výrazně větším) Regiojetem Radima Jančury. Podle informací LN je však ve hře i samostatný prodej akcií Leo Expressu.

I proto, že Jančura podobné úvahy zatracuje. „Nemám s tím nic společného. Doprava není na prodej,“ uvedl. Dlouhodobě tvrdí, že prioritu pro něj představuje připravované otevírání železničního trhu a zakázky pro krajské linky či státní rychlíky.

Třeba v regionech končí smlouvy nynějším dopravcům v roce 2019 a kraje mohou dát příležitost i jiným firmám, než jsou ČD. Ostatně o tyto zakázky se plánuje ucházet také Leo Express, který v Česku jezdí od roku 2012. Zejména v počátcích svého podnikání se potýkal s poměrně velkými ztrátami, jež připisoval údajné agresivní cenové politice Českých drah, které pro něj na lukrativní trase mezi Prahou a Ostravou představují výraznou konkurenci.