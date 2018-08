Kolony má zdolat krizový plán. Popojížděním v autě přijde ekonomika až o 118 miliard korun za rok

PRAHA Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce modelové případy, které by řekly, jak rychle odstranit nehodu.

Češi loni strávili ve městech v kolonách v průměru 24 hodin. Ztratili tím nejen čas, ale i peníze. Před dvěma lety Ústřední automotoklub spočítal, že ekonomika přijde popojížděním v autech až o 118 miliard korun za rok.

Stejně jako má stát krizové plány na povodně, jež popisují, kdo a co má za jakých okolností dělat, podobné scénáře by mohly fungovat i na kolony. „Vznikají především tam, kde jsou zúžení, typicky na D1. Když se tam stane nehoda nebo má auto poruchu, bylo by dobré mít nacvičené, co přesně se má udělat,“ říká v rozhovoru pro LN ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Spolu s dopravní policií a záchrannými složkami teď ladí modelové případy. Na nich by se mělo ukázat, jak rychle za určité situace odstranit nehodu a jak rychle pustit provoz. „Ťuknou se dvě auta, mají pomačkané plechy, nikdo není zraněn. V současnosti se taková nehoda vyšetřuje i tři hodiny. Což řidiče naštve nejvíc – že se stane malá nehoda, azabere to spoustu času. Musíme vzít v potaz i ty, kdo tam stojí. Naše zákony takové situace velmi málo zohledňují ato bych chtěl změnit,“ tvrdí Ťok.

Ministr uvažuje například otom, že v místech, kde jsou uzavírky a lidé jezdí v zúžených pruzích, by byla vždy připravena odtahová vozidla. V normálním provozu by pak v jednotlivých úsecích byli nasmlouvaní partneři, kteří by s odtahovkou mohli přijet hned.