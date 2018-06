Komisi prověřující privatizaci OKD bude pomáhat vyšetřovatel. Šlachta to nebude

PRAHA Sněmovní komisi, která vyšetřuje privatizaci těžařského podniku OKD, bude s výslechy pomáhat nejméně jeden vyšetřovatel. Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta to nebude.

První kolo výslechů se uskuteční koncem července. Komise chce vyslechnout 27 svědků. Ve čtvrtek to po čtyřhodinovém neveřejném jednání komise řekl její předseda Lukáš Černohorský (Piráti).



„Bude to jeden z policistů, který má zkušenosti s vedením výslechů. Není to přímo člověk, který by se dotýkal kauzy OKD anebo současných probíhajících řízení v oblasti OKD,“ uvedl k osobě vyšetřovatele Černohorský. Šlachta, kterého navrhoval jeden z poslanců ANO, nebyl pro spolupráci s komisí ředitelem celní správy uvolněn, dodal Černohorský.

Před komisí vypovídal Landa a zástupci Residoma

Komise si chce ale od policie vyžádat ještě dalšího experta. Před komisí ve čtvrtek vypovídali o okolnostech privatizace náměstek ministryně financí Ondřej Landa a také zástupci společnosti Residomo (dříve RPG Byty), která je majitelem 43 000 bytů původní OKD. Byty jsou od loňska zárukou za dluhopisy společnosti ve výši 680 milionů eur (zhruba 17 miliard korun), jejichž pomocí společnost refinancuje původní dluhy, které převzalo spolu s byty.



Komise chce od 23. do 27. července vyslechnout první ze tří desítek svědků, mimo jiné expremiéry Vladimíra Špidlu a Bohuslava Sobotku, který byl v době privatizace ministrem financí, dále někdejšího ministra průmyslu Milana Urbana (všichni ČSSD) nebo dřívějšího majitele firmy Zdeňka Bakalu. Podle Černohorského jsou na seznamu svědků všechny důležité postavy, které provázejí historii OKD.

Prověřovat se bude zejména prodej podílu v roce 2004

Členové komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD. Výsledky má předložit plénu na podzim příštího roku.



Minoritní podíl v OKD získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Podle žalobce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Kauza je také projednávána soudy.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. Později se majitelem OKD stala firma vlastněná třemi britskými investičními fondy. Loni se OKD dostala do insolvence, akcie nástupnické společnosti v dubnu převzala státem vlastněná společnost Prisko.