Komunistický exposlanec Šidlo získal post v Českých drahách

PRAHA Nebudeme požadovat, aby naši kandidáti seděli v dozorčích radách. V podobném duchu hovořil po podpisu takzvaného tolerančního paktu s ANO komunistický předseda Vojtěch Filip. Do vedení státních podniků ale rudí zástupci postupně pronikají.

Na nově vytvořenou pozici v Českých drahách nastoupil Karel Šidlo (KSČM). Ten se stal šéfem centra provozu v Plzni. Zodpovídat bude především za provoz kolejových vozidel podle jízdních řádů. „Ano, byla tam organizační změna a já jsem byl jmenován do funkce,“ potvrdil Šidlo LN. „Pokud chcete informaci, že pan Šidlo dělá šéfa oblastního provozu, tak dělá,“ dodal člen představenstva Českých drah (ČD) Miroslav Kupec, který podle informací LN Šidla na nově vytvořenou pozici dosadil. Šidlo je bývalý poslanec za KSČM a místopředseda sněmovního podvýboru pro dopravu. V současné době sedí i v zastupitelstvu v Plzeňském kraji. V době, kdy byl poslancem, často interpeloval ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Toho dlouhodobě kritizuje také šéf komunistů Filip. Naposledy za změny v dozorčí radě ČD. Právě Šidlo má podle informací LN k Filipovi blízko.



Poslancem byl od roku 2006 do loňských voleb, v nichž svůj mandát neobhájil. „Pan Šidlo je zaměstnanec ČD, byl uvolněn pro výkon poslanecké funkce. Zaměstnancem byl automaticky dále. Byl vybrán jako jeden z několika v rámci reorganizace na tuto pozici,“ vysvětluje Kupec.



Změna organizace provozu a opravárenství v ČD se podle tiskového oddělení ČD chystala delší dobu. V platnost vešla 1. července, kdy formálně zanikla depa a opravy a údržba jsou řízeny centrálně z jednoho místa. Stejně to proběhlo i u provozu. „Centralizace s sebou přinese zjednodušení a zefektivnění řídicích procesů a také značné finanční úspory,“ zdůvodnil mluvčí ČD Radek Joklík.

„Má celoživotní zájem“

Komunisté původně chtěli, aby podmínka, že budou moci nominovat své lidi do dozorčích rad státních podniků, byla zanesena iv takzvaném tolerančním paktu. Ten KSČM podepsala s hnutím ANO. Podle Filipa si to ale nakonec Ústřední výbor strany nepřál. Důvodem měla být mediální masáž před podpisem dohody.

Na dotaz LN, jak je to s novou pozicí stranického kolegy, napsal Jiří Dolejš: „Netuším, ale dráhy zná dobře, je to jeho celoživotní zájem. Určitě by to byl člověk na svém místě.“



Spekuluje se také o dosazení komunistického aspiranta do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ. Tím by měl být šéf výboru pro audit ČEZ Jan Vaněček, který má silnou podporu Filipa. Minulý týden Vaněčka schválil vládní výbor pro personální nominace. Filip počítal s jeho dosazením do dozorčí rady už při červnové valné hromadě. Když se tak nestalo, byl si stěžovat u prezidenta na Hradě. Ten mu později vzkázal, že se situace vyřeší do září.