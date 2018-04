Koncern Volkswagen představí v Pekingu osm nových modelů

PEKING Koncern Volkswagen představí na autosalonu v Pekingu celkem osm nových modelů určených pro čínský trh. Premiéru zároveň bude mít zcela nová značka koncernu SOL, která nabídne vůz s čistě elektrickým pohonem. Návštěvníci veletrhu si budou moci také prohlédnout studii nového autonomního vozidla s elektrickým pohonem a koncept elektrického modelu Porsche.

Tři nově vystavené modely ponesou přímo logo Volkswagenu. Na pekingském autosalonu se představí nová generace Volkswagenu CC, nový model Lavida a SUV Touareg. Premiéru si odbude také Bentley s modelem Bentayga, Lamborghini s modelem Urus, Audi pak představí model A8L. Na pekingském autosalonu se představí také studie Porsche s elektrickým pohonem, konkrétně půjde o model Mission E. Dalším konceptem pak bude Volkswagen Vizzion, který má nabídnout kromě elektrického pohonu také autonomní řízení.



Koncern Volkswagen chce do roku 2020 představit 15 nových modelů pro Čínu, do roku 2025 pak 40 modelů. Koncern zároveň chce v Číně investovat 15 miliard eur (asi 390 mld. korun) do rozvoje e-mobility, autonomního řízení a digitalizace. Celosvětově pak chce koncern do tohoto odvětví investovat 34 miliard eur (884 miliard korun).

Premiéru na českém autosalonu bude mít i česká automobilka Škoda Auto. Nové městské SUV automobilky Škoda Auto určené pouze pro čínský trh ponese název Kamiq. Na čínském trhu půjde již o třetí SUV v nabídce automobilky. Kamiq bude mít benzinový motor o objemu 1,5 litru a výkonu 81 kW. Na délku měří vůz 4,39 metru, široký je 1,78 metru a má výšku 1,59 metru. Rozvor pak činí 2,61 metru. Nové SUV se bude nabízet pouze s šestistupňovou automatickou převodovkou.

Volkswagen v Pekingu představí také zcela novou značku SOL, která zákazníkům nabídne jeden model E20X s elektrickým pohonem. Vůz poskytne inovativní technologie, jako například chytré nabíjení, parkování nebo navigaci s připojením k internetu.

Autosalon v Pekingu se koná od 25. dubna do 4. května.