Po půlstoletí končí kvóty na cukr. Česko má šanci stát se cukrovarnickou velmocí

PRAHA S prvním říjnovým dnem skončí kvóty na produkci cukru, které Evropská unie zavedla před 49 lety a pro Česko se otevře nová příležitost. Před sto lety se na českém území nacházelo na 150 cukrovarů, dnes je jich sedm. V krátkodobém hledisku může uvolnění kvót pomoci zdejší produkci a posílit export. I přes zásadní pokles v počtu cukrovarů dosahuje totiž výroba rekordních čísel. Evropa jako celek musí dovážet přes tři miliony tun cukru. Pro české výrobce je to příležitost.

Konec kvót na výrobu cukru uvítal i ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Vnímám to jako velkou příležitost k rozvoji výroby cukru v České republice,“ řekl ministr. Kvóta na výrobu cukru pro celou Evropskou unii činí 13,3 milionu tun. Jenže podle statistik je spotřeba v Unii o 3,4 miliony vyšší. To znamená, že i přes potenciální kapacity se musí chybějící cukr do EU dovézt. To by mohla být příležitost pro české výrobce.

Počet cukrovarů v česku 1920-1925: 149

1941-1945: 96

1961-1965: 76

1981-1985: 55

2001-2005: 12

2007-současnost: 7

„Věřím, že i neregulované tržní prostředí dosavadní výsledky v pěstování cukrové řepy a ve výrobě cukru potvrdí a že příznivou bilanci výroby cukru se i nadále podaří udržet,“ podotkl ministr.

I po ukončení režimu cukerných kvót bude ale Evropská komise průběžně monitorovat situaci na trhu s cukrem na základě údajů od cukrovarnických podniků, aby mohla v případě potřeby zasáhnout.

Kvóty sklidily kritiku především v letech 2006-2009, kdy proběhla reforma cukerního pořádku. Během ní byla producentům nabídnuta finanční kompenzace, na kterou se složili evropští výrobci cukru a pěstitelé řepy. Z té doby pochází i případ britsko-francouzské společnosti Eastern Sugar, která se rozhodla své zdejší cukrovary zavřít.

Podle Oldřicha Reinbergra, ředitele největší české firmy v odvětví Tereos TTD, která provozuje několik cukrovarů, však restrukturalizace trhu s cukrem přinesla cukrovarům i pěstitelům řepy v Česku spíše větší konkurenceschopnost.

Na Cukrovarnicko-lihovarnické konferenci Reinbergr odhadoval, že cena cukru do roku 2030 poroste. „ Prakticky jedinou přebytkovou oblastí i v roce 2029/2030 zůstane Brazílie s přebytkem 22,5 milionu tun cukru, ve zbytku světa bude vznikat deficit až 123 milionu tun. Jaký bude mít tato situace vliv na ceny cukru, je nasnadě,“ říká v příspěvku Reinbergr. Podle něj budou sice v krátkodobém horizontu ceny cukru v Evropě klesat, v delším horizontu však porostou vzhůru.

Pokud by se v Česku podařilo vybudovat dodatečné kapacity, celé odvětví by mohlo v příštích deseti až patnácti letech výrazně růst. A podle rekordního výkonu ve výrobě z loňského roku se cukrovary chystají na možnou expanzi.

Devastace cukrovarů kvótami? Historie tvrdí opak

Mezi lety 1926-30 dosáhla sklizňová plocha svého maxima, které se již nikdy neopakovalo. V těchto letech se sklízelo 202 130 hektarů. V tomto období bylo zpracováno i nejvíce tun řepy v historii. V následujících letech však plošná výměra klesla až o třicet pět procent. Ještě mezi lety 1920-1925 se pak na našem území nacházelo 149 cukrovarů. V roce 1950 už jich bylo 91, o třicet let později už jen 59. V roce 1995 bylo v Česku evidováno 37 cukrovarů. Od té doby jejich počet klesal až do roku 2007, kdy zbylo sedm funkčních cukrovarů. Tento stav trvá dodnes.

Klesající počet cukrovarů od roku 1920.

Prudukce cukru v ČR V letech 2004-2017 2004 : 558 417 tun

: 558 417 tun 2006 : 470 488 tun

: 470 488 tun 2008 : 414 673 tun

: 414 673 tun 2010 : 432 755 tun

: 432 755 tun 2012 : 535 462 tun

: 535 462 tun 2014 : 591 440 tun

: 591 440 tun 2016: 592 656 tun

Pokud jde o samotnou produkci cukru, ta s klesajícím počtem cukrovarů nekoresponduje. Výrobci za to vděčí především technologickým postupům. V roce 1920 zvládli vytěžit z jednoho hektaru pouze něco přes tři tuny bílého cukru a toto číslo se během 20.století příliš neměnilo. Na přelomu tisíciletí však efektivita začala růst a v roce 2012 už výrobci zvládli dostat z jednoho hektaru cukrové řepy přes jedenáct tun.



Právě zvýšená efektivita dovolila pouhým sedmi podnikům v roce 2012 se dostat nad úroveň produkce let 1931-1935, kdy u nás bylo šestnáctkrát víc cukrovarů. Úplně rekordním pak byl letošní rok s 620 tisíci tun, což je stav, který u nás nebyl zaznamenán od roku 1956.