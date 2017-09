Konec pomerančového džusu v USA? Hurikán zničil většinu úrody ovoce

Tallahassee Hurikán Irma, který se desátého září přehnal přes Floridu, zasáhl oblast proslulou pěstováním pomerančovníků. Nechal za sebou horší stopu v podobě vyvrácených stromů, spadaného ovoce a zaplavených hájů než cokoli jiného, co místní pěstitelé zažili za posledních 20 let, napsal The Washington Post.

Irma by se tak mohla stát ranou z milosti pro pomerančový džus, jehož popularita u Američanů vytrvale klesá, i když tento nápoj stále zůstává v zemi nejoblíbenější.

Podle posledních odhadů budou ztráty na floridských pomerančovnících až 70 procent. To by mohlo vést k nedostatku pomerančů, nárůstu cen a pro farmáře ke ztrátě úrody. A navíc k chorobě zvané zelenání citrusů, která v posledních letech floridské pomerančovníky decimuje, a také k dlouhodobému celonárodnímu poklesu konzumace pomerančového džusu.

„Značné ztráty nejsou správný výraz,“ řekla Shannon Sheppová, výkonná ředitelka pěstitelské skupiny Florida Department of Citrus. „Je to něco mezi značnými a katastrofálními. Přitom to není slovo, které bych užívala lehkomyslně.“



To může mít následky nejen pro floridské zemědělství a pěstitelství, ale také na americkou stravu. Pomerančový džus je velký byznys - a Florida je jeho ohniskem.

Podle amerického ministerstva zemědělství každý Američan vypije denně 30 mililitrů pomerančového džusu, tedy asi 10,7 litru za rok. A to je vyšší spotřeba než u jakéhokoli druhu ovoce. Pro srovnání - každý Američan sní ročně průměrně 4,8 kilogramu jablek a pouhý 1,2 kilogramu čerstvých pomerančů.

90 procent pomerančů jde do džusu

Kalifornie a Texas také pěstují pomeranče, ale Florida je zdrojem většiny těch pomerančů, které končí v podobě džusu. Devadesát procent z roční floridské sklizně v hodnotě miliardy dolarů (asi 21,8 miliardy korun) končí zpracováním do podoby pomerančového džusu.

To není náhoda. O americkou lásku k pomerančovému džusu se koncem 40. let do značné míry postaral rozsáhlou reklamní kampaní sám floridský citrusový průmysl, který se snažil dostat nadbytečné floridské pomeranče do dalších částí země.

V posledních desetiletích ale toto průmyslové odvětví stíhají problémy. I když pomerančový džus nadále drží titul nejvíce konzumovaného amerického ovocného nápoje, poptávka po něm klesá od konce 90. let, kdy byla na vrcholu.

Tento vývoj citrusové odvětví připisuje měnícímu se životnímu stylu, jako je ubývání tradičních snídaní, k nimž se rodina ráno posadí, a přibývání nových možností v oblasti nápojů jak k snídani, tak během celého dne. K tomu je třeba připočíst sílící obavy ze sladkých nápojů - ovocné džusy nevyjímaje - a apely výzkumníků i organizací veřejného zdraví, aby se jim spotřebitelé vyhýbali.

To ovšem nejsou jediné problémy citrusářů. V roce 2005 napadla floridské citrusové háje odolná choroba zvaná Huanglongbing (HLB), která je známější jako zelenání citrusů či nemoc zeleného/žlutého draka. Působí ji bakterie, kterou šíří drobné mšicosavé mušky Diaphorina citri z čeledi merovitých (Psyllidae).

V současnosti proti této infekci neexistuje žádný lék; jejím následkem jsou hořké a zdeformované plody a od svého propuknutí snížila floridské zisky z pěstování pomerančů a grapefruitů o 4,64 miliardy dolarů. Odhaduje se také, že státní ekonomiku připravila o 1,76 miliardy na ztracených pracovních příležitostech.

Jako by to už nebylo dost špatné, objevila se nemoc v době jedné z nejhorších hurikánových sezón, jaké do té doby Florida zažila. Hurikány Charley, Frances a Jeanne v roce 2004 zničili třetinu pomerančovníků. Nyní se mnozí obávají, že škody napáchané Irmou budou podstatně horší.

A to je pro pěstitele dvojí rána - nejen na ztracené úrodě, ale paradoxně také na snížení poptávky, protože nižší úroda povede ke zvýšení cen pomerančového džusu, a ta řadu zákazníků odradí, uvádí Tatiana Andreyevová, ředitelka Ekonomické iniciativy v Ruddově středisku pro potravinovou politiku a obezitu při Connecticutské univerzitě.

Ovšem jakkoli tyto změny budou pro pěstitele bolestné, pro veřejné zdraví tak špatné být nemusí. „Nepotřebujeme konzumovat tolik pomerančového džusu,“ řekla Andreyevová. „Pokud to bude znamenat, že spotřebitelé nahradí pomerančový džus vodou nebo mlékem, pak si myslím, že spousta lékařů a odborníků na zdravou výživu bude spokojená.“