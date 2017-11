Konec uzavírek na D1. Silničáři je odstraní do poloviny prosince

PRAHA Silničáři začnou postupně odstraňovat uzavírky z dálnice D1 a poslední omezení způsobené opravami by mělo z hlavní dopravní tepny mezi Prahou a Brnem zmizet do poloviny prosince. Řekl to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Důvodem ukončování uzavírek je příchod zimního počasí a problémy, které by zúžení jízdních pruhů přinášelo sypačům a další těžké technice při údržbě komunikace. Příští rok pak silničáři plánují opravovat celkem osm úseků.

Z letoška by měly opravy a rozšíření dálnice pokračovat v roce 2018 na čtveřici úseků. Jde o úseky mezi Jihlavou a Velkým Beranovem a Velkým Meziříčím a Lhotkou na Vysočině, přičemž tyto stavby plánuje ŘSD dokončit v polovině příštího roku. Další dva úseky mezi Ostředkem a Šternovem na Benešovsku a Hořicemi a Koberovicemi u Humpolce pak budou silničáři opravovat po celou sezonu, dodal Studecký.



K tomu by během příštího roku měly přibýt další úseky z Mirošovic do Hvězdonic na Benešovsku, mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, mezi Velkým Beranovem a Měřínem a mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi u Rosic. Očekávané termíny zahájení mohou podle Studeckého zdržet zejména rozklady, které proti stavebním povolením na rekonstrukce částí D1 podává hnutí Děti Země. Zdržení, která kvůli potřebě revize celého povolovacího procesu u jednotlivých úseků vznikají, jsou v průměru dlouhá jeden rok.

Nejnověji získal stavební povolení úsek mezi Měřínem a Velkým Beranovem. V polovině listopadu pak ŘSD předpokládá vypsat výběrové řízení na firmu, která úsek zrekonstruuje, uvedl Studecký.

Oprava dálnice D1 je rozdělena na 21 samostatných úseků, z nichž osm je už zmodernizovaných a dalších pět se opravuje. Celá rekonstrukce má být hotová v roce 2020. Maximální rozpočet na takzvanou modernizaci dálnice mezi Prahou a Brnem je kolem 20 miliard korun.