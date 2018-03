Kopie iPhonu X jsou v kurzu, snaží se hlavně malí čínští výrobci

BARCELONA Veletrh MWC v Barceloně přinesl také záplavu smartphonů malých čínských značek. Ty si každý rok vyberou některý z trendů, kterému své jinak hodně anonymní modely přizpůsobí. Letos si za vzor zvolily iPhone X a jeho vykrojený displej.

Že se výrobci telefonů dříve nebo později inspirují vykrojením displeje iPhonu X, bylo v podstatě jasné. Z velkých značek se k tomu jako první odvážil Asus u svého nového modelu Zenfone 5, který jsme vám detailně již představili. Následovat má Huawei, u něj se počítá s tím, že vykrojení displeje dostanou nové modely P20 a P20 Plus, které se mají světu ukázat 27. března.

Ale na MWC bylo telefonů, které se inspirovaly vzhledem a displejem u iPhonu X mnohem více. Pochází od malých čínských značek, které se kopírování nápadů či designu vůbec nebojí. Vloni tyto značky veletrh zaplavily například smarptphony s duálními fotoaparáty, letos je to právě vykrojení v displeji. Z toho, co jsme mohli na výstavišti vypozorovat, jsou tu asi tři základní technická řešení, která výrobci volí.

Nejjednodušší je vykrojení zapracované jen v designu telefonu. Takový přístroj má třeba značka iLA čínského výrobce Xiaolajiao (v překladu čili paprička). Jeho iLA X má jen černé plochy naznačené, displej to ve skutečnosti není a končí hodně dole pod vykrojením. Stejná značka ale předvedla i telefon té druhé kategorie – se skutečným vykrojením. Pracovně jsme si ho nazvali iLA X Plus, název známý není, stejně jako třeba cena. U všech čínských napodobenin iPhonu X by ovšem měla být dostatečně nízká.

Lepší model značky iLA vypadá celkem k světu, ale většina jiných modelů, které se iPhonem inspirovaly, za moc po stránce designu a zpracování nestojí. To je třeba případ modelu Leagoo S9 (originalita je tu v tom, že firma kopíruje název nového samsungu a design iPhonu), který má třetí typ displeje – vykrojení je vytvořeno v podstatě tak, že nahoře přes displej zasahuje lakovaná část krycího skla, která tedy kus displeje schová. Systém si s tím samozřejmě nedovede poradit a uživatelsky tohle bude hodně otravné řešení.

Na výstavišti jsme našli napodobeniny iPhonu ještě na stáncích značek Oukitel (dva modely – U18 a U19) a také uleFone. Ta ale třeba svůj chystaný nejlepší model a-la iPhone X ukazovala jen jako maketu. A jako maketa byl přítomen i odolný model, který rovněž dostal vykrojený displej. Třetím typem značky je uleFone X.