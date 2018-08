Korejci považují dostavbu českého jádra za svou prioritu, hledají české dodavatele

Praha Korejská technologická společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) chce usilovat o dostavbu českých jaderných elektráren. Mluvčí společnosti to označil za jednu z hlavních priorit společnosti. KHNP patří pod korejský energetický gigant KEPCO, což je násobně větší polostátní ekvivalent českého ČEZ. V Jižní Koreji nyní provozuje 24 jaderných reaktorů, další čtyři staví ve Spojených arabských emirátech.

„V roce 2015 podepsala Korea a Česká republika memorandum o strategické spolupráci v jaderné energetice a mnoha dalších oblastech. Korea patří mezi největší investory v Česku a korejské firmy zde vytvářejí tisíce nových pracovních míst. Věříme, že na toto dlouhodobé partnerství dokážeme navázat i v rámci spolupráce na dostavbě jaderných elektráren Dukovany či Temelín,“ říká Harry Chang, mluvčí KHNP pro český projekt.

KHNP se nyní na zahraniční projekty soustředí. Už v roce 2010 korejská vláda přišla s ambicí jaderné reaktory exportovat, a podpořit tak domácí znalostní ekonomiku. V Česku sice aktuálně žádný tendr na stavbu reaktorů neběží, dlouhodobě se ale zvažuje rozšíření obou zmíněných jaderných elektráren – Dukovan i Temelína.

Společnost KHNP už s českým energetickým průmyslem i místními podniky spolupracuje a do svého dodavatelského řetězce jich chce začlenit co nejvíc. Pro navázání bližších vztahů s českými firmami uspořádala KHNP v loňském roce i první česko-korejské fórum pro dodavatele do jaderného průmyslu.

„V zemi s tak bohatou průmyslovou tradicí považujeme za logické úzce spolupracovat s domácími dodavateli. Služby českých dodavatelů do jaderného průmyslu jsou na špičkové úrovni, a do výstavby jaderných reaktorů bychom jich proto rádi zapojili co nejvíce. Z řadou českých firem jsme již spolupráci zahájili a jednáme s nimi i o možné účasti na našich dalších zahraničních projektech,“ dodává Chang.

Čtyřicet let zkušeností a rozsáhlých zahraničních projektů

Jižní Korea patří mezi země s největším podílem výroby elektřiny v atomových elektrárnách. Celkem je tu v provozu 25 reaktorů a další se plánují. V padesátimilionové průmyslové zemi ale tento počet stačí zhruba jen na třicetiprocentní podíl v „elektrárenském mixu“. I v Česku je to mírně víc. Rekordmanem je v tomto směru Francie, kde z jádra pochází přes 70 procent elektrické energie.

KHNP staví a provozuje jaderné reaktory více než 40 let a zakládá si přitom na dodržování termínů dodávek i rozpočtů. Ve Spojených arabských emirátech buduje čtyři reaktory: první už Jihokorejci po necelých šesti letech dokončili a připravuje se jeho zprovoznění, zbylé tři bloky jsou před dokončením. Celá elektrárna by měla začít fungovat v roce 2021. KHNP to považuje za důkaz své kompetence exportovat vlastní jaderné technologie do zahraničí.

KHNP nabízí reaktory splňující nejvyšší bezpečnostní standardy

Pro Česko nabízí KHNP dva reaktory typu III+, které mají oproti třetí generaci reaktorů vylepšenou bezpečnost a sníženou spotřebu. Konkrétně jde o tlakovodnítypy EU-APR a APR1000. Oba představují osvědčené technologie, splňující veškeré bezpečnostní normy. Vedle jaderné elektrárny Baraka byl posledním reaktorem KHNP uvedeným do provozu model APR1400 v roce 2016 v rámci korejské Shin Kori 3.

Aby společnost KHNP splnila veškeré evropské normy, provedla úpravy konstrukce reaktoru APR1400. Jeho modifikovaná verze, pojmenovaná EU-APR, získala v listopadu 2017 certifikaci organizace European Utility Requirements. Jejímu nasazení v Evropě tak nic nebrání.

„Reaktor EU-APR je jedním z nejpokročilejších řešení navržených pro český projekt. Bezpečnostní prvky zahrnují mimo jiné pasivní zabezpečení, ochranu před nárazem letadla či kybernetickými hrozbami,“ říká Harry Chang.

KHNP je navíc schopna dodat pro český projekt i reaktor APR1000 s výkonem 1000 MW, který zahrnuje všechny pokročilé funkce reaktoru EU-APR.

„Oba nabízené reaktory splňují veškeré technické požadavky pro provoz v Česku včetně naplnění kritéria o generaci reaktorů III+, životnosti nejméně 60 let a mnoha dalších,“ dodává Chang.

Právě životností tento reaktor překonává své alternativy, jejichž výrobci obvykle nabízejí pouze čtyřicet let. Nabízí také účinnost 35 procent, což je o něco více než 34 procent u hlavních konkurentů.