Korejský uchazeč o dostavbu českého jádra KHNP navazuje partnerství s českými výzkumníky, dohodu podepíše v Praze CEO společnosti

PRAHA Výkonný ředitel Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Čung Jae-Hoon navštívil Česko. Setká se s představiteli české vlády a podepíše memorandum o spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Řež. Kromě spolupráce s výzkumnými institucemi KHNP prohlubuje partnerství s českými dodavateli do jaderného průmyslu. KHNP patří mezi nejvážnější favority tendru na dokončení českých jaderných elektráren. Společnost je třetím největším vlastníkem a provozovatelem jaderných elektráren na světě. 24 jaderných reaktorů provozuje v Koreji, přičemž pět dalších je tam ve výstavbě, a před dokončením jsou čtyři reaktory ve Spojených arabských emirátech.

Advertorial

Prahu navštívil výkonný ředitel KHNP Čung Jae-Hoon. Setká se se zástupci české vlády a projedná specifika korejské nabídky na dokončení českých jaderných elektráren. Navazuje tak na dlouhodobé partnerství mezi Českou republikou a Koreou.

„Naše setkání potvrzují odhodlání české vlády projekt tendru posouvat dál. Jaderná energie je bezpečná a výrazně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. Navíc přináší prostředky do státního rozpočtu. Strategickou výhodou je, že výrazně snižuje závislost Česka na dodávkách energie ze zahraničí. Česká vláda tyto přínosy podle nás chápe a my věříme, že do konce letošního roku rozhodne o investičním modelu i podobě financování dostavby českých jaderných elektráren,“ řekl Čung Jae-Hoon, výkonný ředitel KHNP.

Společnost KHNP se v současnosti zaměřuje především na zahraniční projekty a na evropském trhu vidí výrazný potenciál. Vzhledem k tomu, že český tendr je jednou z hlavních priorit společnosti, je KHNP odhodlána Česko v udržení jeho energetické nezávislosti maximálně podpořit.

Spolupráce na výzkumu

Čung Jae-Hoon podepíše v pátek 17. srpna také memorandum o spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Řež. Obě společnosti díky tomu mohou sdílet zkušenosti a know-how v oblasti výzkumu.

„Jsme rádi, že spolupráci s Českou republikou rozšiřujeme i do oblasti výzkumu v jaderném průmyslu. Česko i Korea jsou předními světovými dodavateli do jaderné energetiky a obě země tak mohou ze spolupráce jen profitovat,“ řekl Čung Jae-Hoon.

Vedle spolupráce na výzkumu již korejská KHNP navázala vztahy s mnoha českými firmami z jaderného průmyslu. Do svého dodavatelského řetězce jich chce zahrnout co nejvíce a nabízí jim také účast na dalších mezinárodních projektech společnosti. Pro urychlení procesu navazování podobných partnerství uspořádala Korea Hydro & Nuclear Power minulý rok první Česko-korejské fórum pro dodavatele jaderného průmyslu.

Podpora komunit v regionu Dukovany

Společnost KHNP klade důraz na podporu obyvatel oblastí, kde stojí její elektrárny. Aktivně pomáhá s rozvojem místních komunit a pracuje na udržování dobrých vztahů s místními obyvateli. Tyto principy i závazek prohlubovat spolupráci s Českou republikou se pak odrážejí i ve společensky odpovědných projektech KHNP v českých regionech v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Společnost se během srpna zapojila do dobrovolnického programu. Čtyřiadvacet korejských studentů a deset zaměstnanců KHNP v rámci něj působí v třebíčských neziskových organizacích, podílí se na kulturním programu pro seniory či děti a pomáhá s údržbou hokejového a fotbalového stadionu. Podobně pomáhala KHNP v regionu v loňském roce, kdy poskytla hmotnou pomoc i kapacitu 36 dobrovolníků z řad studentů korejských univerzit a zástupců KHNP celkem 12 zařízením a neziskovým organizacím.

„Máme radost, že se můžeme podílet na takto smysluplných projektech. Kromě pomoci handicapovaným, kteří ji skutečně potřebují, má podle nás podobná spolupráce zásadní význam i pro vzájemné kulturní obohacení. Velmi rádi bychom pak spolupráci s Krajem Vysočina dále rozvíjeli a počítáme i s dalšími společensky odpovědnými projekty v regionu,“ uvedl CEO KHNP Čung Jae-Hoon.