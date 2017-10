Kostka, kolem které zuří boj o voliče. Politici však cenu másla příliš neovlivní

PRAHA Politici udělali z drahého másla součást volebního klání o sněmovnu. Volají po prosazení národních zájmů a vyšší podpoře domácích zemědělců. Jejich reálný vliv na cenotvorbu je ale mizivý.

Podpora zemědělců nebo vyškrtnutí másla z jídelníčku jsou nejzazší řešení máslové krize, která nabízí představitelé českých politických stran. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU) viní z vysoké cenu za kostku másla řetězce, které by se na ní měly podle jeho propočtů podílet až padesáti procenty.

Tvrzení ministra zemědělství ale Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) odmítl s tím, že marže obchodníků činí průměrně čtrnáct procent, maximálně pak dvacet.



„Svaz si vyžádal od velkých obchodních řetězců, které jsou jeho členy, údaje týkající se marží právě na máslo. Z jednotlivých vyjádření vyplynulo, že se výše marží pohybuje od osmi do dvaceti procent,“ říká Marta Nováková, prezidentka SOCR s tím, že cenu tuku i marže obchodníků šetřilo již v květnu ministerstvo financí a nic divného neobjevilo. Kdyby teď kontrola na něco přišla, může rozdat pokuty.

Předvolební populismus

Jurečkova slova i výzvu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), ať obchodníci obnaží ministerstvu financí své marže, odsuzují dotčení prodejci jako předvolební populismus.

Nejen oni. Názor, že by do cen másla neměl vstupovat stát, zastává i předseda TOP 09. „Je to sice nepříjemný, ale přechodný výkyv ceny jedné komodity, do které by stát neměl administrativně zasahovat. My zásah ze strany státu nepodporujeme a neplánujeme,“ řekl LN Miroslav Kalousek.



Ministr financí Ivan Pilný (ANO) dokonce viní z máslové krize premiéra. Zteč na regály podle něj přiživil svým zmíněným pokynem z konce září, podle nějž má ministerstvo financí rozklíčovat, kdo na vysokých cenách živočišného tuku vydělává. „Máslo nemá regulovatelnou cenu. Požadavky pana premiéra sice provedeme v termínu, ale moc s tím dělat nemůžeme. Mléko se před pár lety lilo do kanálů, dnes je situace absolutně opačná,“ uvedl Pilný a dodal: „Pan premiér vyvolal štvanici, a tak teď lidé máslo vykupují a cena leze nahoru.“

Podle analytiků jde zdražení na vrub zesílené poptávce v kombinaci s nedostatkem výchozí výrobní suroviny. Označovat Sobotkův výrok za příčinu zdražení je tak podobný populismus, jako předstírat, že vláda má vliv na tržní cenotvorbu.

Neúprosná logika trhu

Nákupní hysterii spustilo už na konci srpna prohlášení ředitele dánského sdružení Arla Foods Pedera Tuborgha, když řekl, že kvůli nedostatku mléčného tuku „nebude vůbec možné vánoční poptávku uspokojit“. Zákazníci začali nakupovat do zásoby ve strachu, že máslo brzy ještě zdraží. Což se pak kvůli hromadnému skupování stalo.

Ke zvyšující se ceně tak přispěl nejen zájem zákazníků, ale i souhra dalších okolností. „Po mléčné krizi poklesla produkce mléka, to se ostatně děje i v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Zároveň se zvýšil export do Číny o 16 procent. Za poslední dva roky je také pozorována vyšší spotřeba másla. Do toho hraje svou roli výrazné zvýšení poptávky versus ceny,“ vypočítává důvody Jurečka.

Jeho strana by nedostatek másla řešila podporou zemědělské výroby a produkce mléka. Konkrétní kroky ale LN nesdělil. Přes vyšší péči o domácí producenty by se chtěla vydat i KSČM.



„Podle nás by bylo řešením vytvořit lepší pozici českých zemědělců. Řešením by mohla být česká obchodní uskupení zemědělců a potravinářů. To jsme už před pár lety navrhli a bylo by podle mě škoda se s tím nechat zahnat do kouta,“ nastínil plány Jiří Dolejš, ekonomický expert komunistů.

Z úplně opačného konce na to jdou Zelení. Drahé máslo vidí jako příležitost pro přechod na lepší životosprávu. „Obecně si myslíme, že by se množství mléčných živočišných tuků mělo ve stravě snižovat. Lidé by tak prospěli planetě i svému zdraví. Kdyby se začali zajímat, co jedí, možná by zjistili, že lze máslo jednoduše nahradit i jinými tuky,“ řekl místopředseda strany Michal Berg.