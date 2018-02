Král smartphonů. Nově představený Samsung Galaxy S9 vsadil na výkon a skvělý foťák

Barcelona Samsung před veletrhem MWC své nové smartphony řady Galaxy S9 neuhlídal a řada informací o nich byla známa již dopředu. Ale ucelené informace z představení ukazují, jak dotažené nové modely jsou. Na první pohled se od loňských modelů S8 příliš neliší, v detailech je to ale mnohem zajímavější.

Na první pohled vlastně nové modely Samsung Galaxy S9 a S9+ nevypadají zas tak moc nově. Design se oproti loňským přístrojům nezměnil, nemění se ani úhlopříčky displeje a rozlišení. AMOLED panely tedy disponují nadále 2 960 x 1 440 pixely a úhlopříčkami 5,8 u typu S9 a 6,2 palce u typu S9+. Nadále však novinky vypadají opravdu luxusně a patří mezi špičkovými smartphony po právu k prémiovému zboží. Luxusní zpracování doplňuje i odolnost vůči vodě a prachu dle certifikace IP68.

Samsung si za ně nechá pořádně zaplatit, na druhou stranu můžeme být v Česku docela rádi za posilující korunu: oproti loňským zaváděcím cenám se totiž cenovky v korunách nemění, zatímco v Evropě mírně telefony podražily. S9 vyjde na 21 999 korun, S9+ na 24 499 korun. To jsou ceny pro základní provedení se 64 GB vnitřní paměti, v prodeji budou i verze s obří pamětí 256 GB, pro ně pak platí cenovky 24 499 a 26 999 korun.

Hvězdný fotoaparát

Jednou z největších inovací prošel u modelů S9 a S9 plus fotoaparát. Samsung se bude opět snažit svými top-modely dostat na vrchol mezi fotomobily a udělal pro to úplně vše. Model S9 má na zádech jen jednu čočku fotoaparátu, typ S9+ má pak foťák duální. Ale u obou modelů bude fotoaparát fungovat v základu stejně, duální sestava je tu totiž kvůli zoomu a nikoli kvůli kreativitě v oblasti hrátky se clonou a hloubkou ostrosti.

Tuto roli totiž přebírá samotný hlavní fotoaparát, který má variabilní clonu. Je to u mobilních telefonů v podstatě premiéra. Základní clonové číslo je 1.5, foťák ovšem dovede „přiclonit“ na úroveň 2.4. To by mělo stačit pro to, aby při několikanásobné expozici fotoaparát nasbíral dostatek dat pro hrátky s hloubkou ostrosti, vyšší clonové číslo navíc pomůže s fotkami za opravdu jasného počasí. Tam už by totiž světelnost 1.5 byla v některých situacích příliš vysoká a elektronika by to nedovedla kompenzovat dostatečně nízkou citlivostí. Mimochodem, clonové číslo 1.5 je u chytrých telefonů rekord, doposud se ty nejlepší pohybovaly u hodnoty 1.7.

Díky této sestavě mají modely S9 a S9+ fotit opravdu skvěle. Větší „pluskový“ model pak přidává druhou čočku s teleobjektivem, která zajistí duální zoom. U druhého fotoaparátu je clonové číslo podstatně horší: 2.4 – ovšem vzhledem k předpokládanému využití především ve dne, třeba v krajině, to nemusí vadit.

Obří paměť a naslouchání uživatelům

Dlouho před uvedením novinek se spekulovalo, zda náhodou nedostanou čtečku otisků prstů integrovanou přímo do displeje. Nakonec už bylo jasné, že se tak nestane, oba nové modely ji tak mají na zadní straně. Samsung se ale tentokrát vyvaroval nesmyslného umístění mimo osu a čtečka je umístěna pod fotoaparátem tam, kde její přítomnost uživatel očekává. Opět je tu i rozpoznávání obličeje, které má být zase o něco chytřejší než u předchozích modelů.

Špičkový je samozřejmě hardware telefonů. V Evropě bude v prodeji verze s procesorem Samsung Exynos 9810, což je čipset z vlastní stáje samsungu. Ten by tentokrát měl být výkonnější, než Qualcomm Snapdragon 845, hlavní vlajkový čipset pro letošní rok. Tento procesor budou modely S9 dostávat na některých zámořských trzích. Model S9 má 4 GB RAM paměti, S9+ pak dostal 6 GB RAM. Baterie tu mají kapacitu 3 000 a 3 500 mAh.

Inteligentního asistenta Bixby si zatím stále v Češtině neužijeme, takže uživatelé více ocení fakt, že na výběr bude z obyčejné verze telefonů a z varianty s podporou dvou SIM. Stát budou stejně, jednosimkové verze budou v prodeji u operátorů, dvousimkové ve volném prodeji. Cena bude shodná. U dvousimkové verze je potřeba počítat s tím, že druhá SIM zabere místo ve slotu pro microSD kartu. Ty mimochodem mohou mít u modelů S9 kapacitu až 400 GB.