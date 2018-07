Krátký život kryptoměn. Víc jak polovina z nich nepřežije první čtyři měsíce

BOSTON Asi 56 procent kryptoměnových start-upů zanikne do čtyř měsíců od primární nabídky mincí (ICO). Vyplývá to ze studie Boston College, která intenzitu jejich činnosti hodnotila z aktivit firem na sociální síti twitter.

Na základě průzkumu 2390 start-upů vědci zjistili, že jen 44,2 procenta firem přežije 120 dní od ICO. Nejlepší strategií podle nich je mince v primární nabídce koupit a hned první den obchodů na otevřeném trhu je prodat. Řada individuálních investorů však nemá oprávnění se ICO účastnit, takže tuto možnost využít nemohou.



Každopádně déle než šest měsíců by s prodejem otálet neměli. „Jakmile investici držíte více než tři měsíce, maximálně šest měsíců, co do výnosu nepřekoná jiné kryproměny. Největší návratnost má v prvním měsíci,“ uvedl jeden z autorů studie Leonard Kostovetsky.

Investice do ICO jsou riskantní, podle internetových stránek Coinopsy už zaniklo na 1000 digitálních měn. Perspektivní budoucnost z nich před sebou mají jen necelá čtyři procenta.