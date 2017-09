Křetínského EPH kupuje německou černouhelnou elektrárnu Mehrum

Křetínského EPH ovládá přes 50 těžebních a energetických firem Holding vznikl v roce 2009 jako společný podnik skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, J&T a podnikatele Daniela Křetínského. Zaměřil se na podnikání v energetice a průmyslu. V současnosti EPH zahrnuje pět desítek firem v tuzemsku, na Slovensku, v Polsku, Německu, Maďarsku, Velké Británii a Itálii, působících v oblasti těžby uhlí, výroby elektřiny a tepla či dodávek tepla.



V ČR kontroluje například Elektrárny Opatovice, výrobce elektřiny a tepla Plzeňskou energetiku a United Energy, producenta tepla Pražskou teplárenskou či provozovatele zásobníku plynu SPP Storage.



V Německu vlastní těžební společnost Mibrag, firmu HSR, jež provozuje hnědouhelnou elektrárnu a povrchový důl Schöningen, a energetickou a těžební společnost Lausitz Energie (LEAG). V Polsku EPH ovládá společnost PG Silesia provozující černouhelný důl. EPH patří také britská černouhelná elektrárna Eggborough u Leedsu, elektrárny v Itálii a maďarské teplárny Budapesti Erömü. Významné postavení má EPH na Slovensku, kde koupil dvoutřetinový podíl italské společnosti Enel ve firmě Slovenské elektrárne. Již dříve zde získal podíly ve Slovenském plynárenském priemyslu, ve Stredoslovenské energetice či firmě NAFTA.



Holding je podle svých vlastních údajů klíčovým přepravcem ruského zemního plynu do EU, největším dodavatelem tepla v ČR, druhým největším českým výrobcem elektřiny (po společnosti ČEZ) a jednou z největších těžebních společností v Německu.



Holding je strukturovaný do dvou hlavních pilířů - EP Infrastructure (EPIF) a EP Power Europe. EP Infrastructure sdružuje firmy EPH zabývající se přepravou, distribucí a skladováním zemního plynu, distribucí elektrické energie a produkcí tepla a elektrické energie. Do EP Power Europe patří především zahraniční výrobci elektrické energie.



V roce 2016 měl holding aktiva v hodnotě 12 miliard eur (přes 313 miliard korun) a výnosy 4,9 miliardy eur (zhruba 128 miliard korun). Provozní zisk (EBITDA) činil 1,7 miliardy eur (asi 44,4 miliardy korun).



Společnosti, které jsou součástí EPH, zaměstnávají zhruba 25.000 lidí.



Donedávna byli akcionáři EPH finančníci Daniel Křetínský a Patrik Tkáč (podle webových stránek firmy drželi rovným dílem dvě třetiny hlasovacích práv) a investoři z J&T. Již loni v říjnu EPH oznámil, že majoritním vlastníkem se stane Křetínský, Tkáč a investoři spojení s J&T holding opustí. V současnosti Křetínský drží 94 procent akcií holdingu a zbytek členové vedení EPH.