Křetínský kupuje média z občanské povinnosti, řekl to francouzskému deníku

PAŘÍŽ Investice do médií považuje český miliardář Daniel Křetínský za svou občanskou povinnost vzhledem k potížím, kterým tradiční sdělovací prostředky v současnosti čelí. Podnikatel to řekl v rozhovoru s francouzským deníkem Le Figaro v souvislosti s plánovaným rozšířením svého portfolia o akvizice ve Francii, kde chce pomáhat s jejich rozvojem a umožnit jim v klidu hledět do budoucnosti.

„Bylo to pro mě občanské rozhodnutí,“ řekl v interview Křetínský, který vstoupil do mediálního byznysu spolukoupí někdejšího vydavatelství Ringier ČR, které se přejmenovalo na Czech News Center.



Křetínský: Tradiční média ekonomicky oslabují

„Vlna populismu a nacionalismu v Evropě je částečně výsledek ekonomického oslabení tradičních médií,“ upozornil Křetínský, podle kterého tisk také čelí konkurenci ze strany velkých internetových obrů Google, Apple, Facebook a Amazon, známých pod zkratkou Gafa. Navíc právě na webu kvete klamavý obsah od problematických zdrojů, které nahlodávají důvěru běžných lidí v informace.

„Mám významný osobní majetek a chtěl jsem investovat do českého tisku, abych mu zajistil vzhledem k těmto výzvám budoucnost. Objevil jsem v něm vzrušující odvětví,“ sdělil Křetínský.

Na dotaz, proč chce investovat ve Francii, kde je trh s časopisy „komplikovaný“, odpověděl: „Mám dostatečně komfortní ekonomické postavení, abych si mohl dovolit vybírat, aniž bych byl motivován lákavým ziskem“.

Poukázal na „silné emoční vazby k Francii“, kde studoval na dijonském lyceu, a na snahu získat mezinárodní věhlas pro svou mediální skupinu Czech Media Invest (CMI). Navíc podle něho může být sdílení zkušeností přínosem pro české noviny. Pokud jde o výběr titulů, časopis Marianne si vybral z občanského přesvědčení, ač není Francouzem. K subjektům společnosti Lagardère řekl, že věří v nalezení solidního obchodního modelu. Zejména časopisu Elle chce umožnit, aby byl více digitalizován.

„Mám velkou úctu k těmto časopisům a k práci jejich týmů. Není v našem zájmu poškodit tyto značky. S tímto dědictvím se bude zacházet s opatrností a respektem,“ řekl také Křetínský, aby podle Le Figaro zažehnal obavy zaměstnanců médií z nového majitele.

V úvahu připadá posílení redakce

„Jsme tady, abychom pomohli rozvíjet tyto tituly a umožnit jim hledět klidně do budoucnosti,“ dodal český podnikatel, který chce do těchto časopisů dál investovat a v Marianne dokonce možná posílit redakci. V médiích společnosti Lagardère se o zaměstnaneckých místech hodně diskutuje. V prodávaných společnostech je 700 zaměstnanců, které znepokojilo, že jméno budoucího majitele se objevilo v takzvaných Panamských dokumentech (Panama Papers), protože údajně vlastnil firmu na Britských Panenských ostrovech. Podnikatel ke kauze uvedl, že v Karibiku má pouze legální loď.

Křetínský také dodal, že zatím o dalších akvizicích ve Francii neuvažuje, do budoucna ale nic nevylučuje, ani ve Francii, ani jinde v Evropě. Ale jeho prioritou je prý nyní Francie.

CMI má zájem o převzetí 91 procentního podílu ve společensko-politickém týdeníku Marianne. Očekává se, že transakce by mohla být podepsána v nadcházejících týdnech. Firma vyjednává s majoritním vlastníkem, kterým je generální ředitel časopisu Yves de Chaisemartin. Ten by měl po dohodě ve své funkci zůstat.

Společnost CMI jedná také se skupinou Lagardère Group o koupi francouzských časopisů, včetně Elle a s ní spojených produktů. Vedle Elle se obchod s Lagardère Group má týkat francouzských časopisů Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris a Public.

CMI nakupuje také v Česku

CMI v těchto dnech také oznámila, že od skupiny Lagardère kupuje za 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy Kč) rozhlasové stanice v Česku, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. K těm patří třeba Frekvence 1 a Evropa 2.

CMI prostřednictvím svých dceřiných společnosti Czech News Center a CN Invest dosud působila zejména v oblasti tisku. Vydává čtyři deníky, mezi nimi Blesk, Sport a Aha!, desítky časopisů, například týdeník Reflex nebo Svět motorů, a také webové tituly. Společnost také vlastní dvě tiskárny a je lídrem ve vydávání knih a distribuce tisku.