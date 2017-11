Křivá zelenina v obchodech: Prodejní hit i nepochopení zákazníků

PRAHA Jako křivé, ošklivé či netradiční označují prodejci zeleninu a ovoce, s nimiž se rozhodli prorazit. Nabízejí mrkve a petržele divných tvarů, česnek s nepravidelně rozloženými stroužky nebo šišatou cibuli. Loni je několik řetězců zavedlo do svého sortimentu s tvrzením, že tak zachrání jídlo, které by jinak skončilo na skládce.

Křivá zelenina a ovoce však stále rozdělují prodejce i spotřebitele. Jedni je vnímají jako hit, jinde je kvůli nezájmu zákazníků raději stáhli z regálů. Například Billa nebo Lidl sice prodej takzvané ošklivé zeleniny a ovoce zkusily, ale pochopení u zákazníků nenašly. Tesco či Rohlík.cz, který rozváží nákupy do domácností, je naopak pevně zasadily do svých nabídek.



Z třídění zeleniny na hezkou a ošklivou nejsou nadšeni ani samotní zemědělci. Někteří z nich módu poslední doby dokonce označují za rozmar.

„Začalo se říkat zachraňte jídlo, protože my ale dodáváme do maloobchodu a na farmářské trhy, až tak nemusíme řešit, jestli je jedna mrkev delší, nebo kratší,“ řekl LN například Jan Procházka, jehož rodina pěstuje zeleninu na Farmě Semice u Lysé nad Labem již pátou generaci.



„O tom, kolik toho u nás na farmě vyházíme, nemáme takový přehled. Třídíme zeleninu přímo na poli. Tu špatnou tam necháme, domů už vezeme jen to, co se dá prodat. I třeba jen do krmných směsí pro zvířata.“ Zelenina a ovoce, které by se nemohly ucházet o místo v soutěži krásy, tak v kontejnerech rozhodně nekončí.

Nadšení zákazníci

„Loni se nám to velmi osvědčilo a zákazníci byli nadšení, neplánujeme tedy od prodeje upouštět,“ pochvaluje si Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík. Řádově od loňska prodal stovky tun ošklivé zeleniny. „V současnosti nabízíme například brambory, cibuli, česnek, mrkev nebo jablka. Sleva oproti běžným produktům se pohybuje mezi deseti a 50 procenty.“

Penny Market převážně kilová balení zeleniny s pošramoceným vzhledem prodává též s minimálně desetiprocentní slevou. Od loňského srpna tu zákazníci nakoupili na 3500 tun neobyčejné zeleniny.

Řetězec Tesco zase od letošního února nabízí ošklivou zeleninu v rámci programu Perfectly Imperfect (v překladu Dokonale nedokonalá).

Market Albert ke speciálnímu označení zeleniny druhé jakosti nepřistoupil. „Z marketingového pohledu jsme tento sortiment nijak nevyužili a speciální označení pro tento druh zeleniny či ovoce v našich obchodech nenajdete. Zákazníci ovšem větší balení rádi kupují i díky cenovému zvýhodnění,“ řekl LN Jiří Mareček, šéf komunikace Albertu.

Dražší a nechtěné

Jinde nepravidelně vyvedené vitaminy pochopení nenašly. „Naše mnohaletá obchodní zkušenost ukazuje, že zákazník vybírá především takové zboží, na které je zvyklý a které odpovídá jeho představám o estetice a kvalitě,“ řekla LN Renata Maierl, mluvčí řetězce Kaufland.

„V některých případech reagovali zákazníci až negativně,“ připojuje se Pavla Hobíková za supermarket Globus.

Řetězec Makro, jehož zákazníci téměř z poloviny podnikají v gastronomii, také s nabídkou křivé zeleniny nepochodil. „Odezva byla negativní vždy na základě racionálních důvodů. S čerstvou zeleninou a ovocem dále pracují v kuchyni, kde je kladen důraz na rychlost. Proto preferují plody, které se lehce zpracovávají,“ uvedla mluvčí prodejce Romana Nýdrle.

Zelenina a ovoce s estetickými vadami najdou využití v kompotech, přesnídávkách, moštech, džusech nebo v mražených směsích. Brambory, které nebyly obdařeny pěkným tvarem, lze použít při výrobě hranolků či knedlíků.

Farma Hanka v Mochově křivou zeleninu dává třeba do polévkové směsi. „S tříděním zeleniny na pěknou a ošklivou máme horší zkušenost,“ řekl LN Tomáš Bohuslav z obchodního oddělení farmy Hanka. „Je to pro nás finančně nákladné. Na křivé zelenině sice netratíme, ale také na ní nevyděláváme. Sotva nám to pokryje náklady. Ideální by pro nás bylo, kdyby se prodávaly v jedné bedně,“ postěžoval si Bohuslav.

Třídění v mochovské farmě probíhá na přebíracím stole, kde se nejdříve oddělují plody s vadami, kusy přelomené nebo poškozené od škůdců. Ty pak putují do krmných směsí. Kvůli dělení „ovozelu“ na hezký a nehezký musí následovat další cyklus třídění, kde už jsou oddělovány tvarově nestandardní kusy. „Dříve se tyto plody házely rovnou do nevyhovující zeleniny. Je to tak pro nás dražší,“ doplňuje Bohuslav.