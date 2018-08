Krize došla až k nám. Turečtí partneři českých firem objednávají méně zboží i služeb

PRAHA Turecká lira ztratila od začátku roku vůči euru zhruba 35 procent. Právě v eurech si přitom Češi ve vzájemném obchodu s Turky nechávají platit nejčastěji. S oslabováním tamní měny tak klesá i zájem tureckých partnerů o české zboží a služby.

„Vliv padající měny pociťujeme. Našemu tureckému partnerovi dáváme ceník v eurech, ten to přepočítá na liry a ceník v lirách poskytne místním společnostem,“ popisuje Marek Machálek, manažer pro Střední východ v IT společnosti Flowmon Networks. Firma, jež se zabývá monitorováním počítačových sítí, dělá v Turecku obchody řádově za miliony korun ročně.

„Tento týden jsme měli zrovna jeden obchodní případ, kdy jsme dodávali řešení pro jednu tureckou banku. Bylo to už naceněné. Jenže se stalo, že banka poslala objednávku těsně poté, co lira propadla. Kvůli tomu, že rozpočet na daný projekt byl stanoven v lirách, měli na projekt méně peněz, a musel se tak omezit objem dodaných služeb,“ doplnil Machálek.

Dětské nápoje i lokomotivy

Jde přitom jen o jednu z mnoha českých společností, kterým potíže tureckého hospodářství způsobují problémy. „Dodávky, o kterých v Turecku aktuálně jednáme, pravděpodobně nedopadnou, protože naše výrobky budou pro turecké zákazníky příliš drahé,“ potvrzuje Vlado Murár, marketingový manažer třebíčské firmy Tedom, která tam dodává kogenerační jednotky. „Vývoz do Turecka činí asi jedno procento z našeho celkového exportu, o tolik se tedy plánovaný prodej kvůli aktuální situaci v Turecku sníží,“ upřesnil Murár.

„Slabší poptávku v Turecku samozřejmě vidíme,“ přizvukuje i Jaroslav Roučka ze společnosti Goldim vyvážející nápoje pro kojící matky a malé děti. „V Turecku jsme se etablovali přes místního partnera pod privátní značkou Instant. Ta dělá nějaké výhledy a ty teď samozřejmě nejsou nejlepší,“ dodal Roučka s tím, že v letošním roce dosud vypravili do Turecka pouze dva kamiony se zbožím v objemu několika málo milionů korun.



Potíže čekají patrně i českotřebovského výrobce lokomotiv CZ LOKO. Ta nyní uzavřela kontrakt za zhruba 200 milionů korun na prodej šesti posunovacích lokomotiv EffiShunter 700 do oceláren Izdemir v západotureckém Izmiru. Jde už o třetí dodávku diesel-elektrických lokomotiv z CZ LOKO do země obráceného půlměsíce za poslední tři roky. Sama společnost přitom neví, co se bude dít dál.

„Aktuální situace je nepřehledná. Mění se to každý den. Každopádně nedokážeme říct, jak se to vyvine,“ sdělil LN předseda LOKO CZ Josef Bárta.

České společnosti přitom shodně tvrdí, že o turecký trh s 80 miliony obyvatel přijít rozhodně nechtějí. Například Roučka z Goldimu se tam chystá už v září s českou agenturou na podporu exportu CzechTrade. „Jde o obří trh, kde se naše výrobky prodávají velmi slušně, takže se zde chceme udržet a najít i nové partnery,“ říká.

„Osmdesátimilionové Turecko představuje zajímavý trh, na němž si budujeme pozici, a věříme, že se národní bance podaří kurz turecké liry stabilizovat,“ doplňuje Josef Gulyás, generální ředitel CZ LOKO.

Turecká měna má problémy už delší dobu, zlomový moment ale přišel koncem předminulého týdne, když Spojené státy vyhlásily zdvojnásobení cel na dovoz tureckého hliníku a oceli. To způsobilo prudký a hluboký pád turecké liry, která se jen během pátku 10 .srpna propadla až o 18 procent . V dalších dnech se sice propad zastavil, nedůvěra ze strany firem ale trvá dál.

„Někteří naši klienti, pro které aktuálně zpracováváme zakázky ohledně vyhledání místních partnerů, nás tento týden požádali, zdali by bylo možné vše odložit na klidnější dobu. Jejich požadavkům rozumím,“ říká Vladislav Polách, ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Istanbulu. „Naši klienti většinou uzavírají obchod zhruba po roce či roce a půl od prvotní návštěvy Turecka, přičemž v mezidobí musí být aktivní. Současná krize tak dává prostor k vytvoření těchto vzájemných vazeb,“ věří nicméně Polách.

Propad aut o 36 procent

Největší podíl z celkového českého vývozu do Turecka, který od začátku roku přesáhl 28 miliard korun, připadá na osobní automobily. Těch tam bylo od ledna vyvezeno za necelých sedm miliard korun. Vyváží je sem ve velké míře Škoda Auto i nošovický závod Hyundai. Situace na trhu se přitom výrazně zhoršuje, v červenci se turecký trh s osobními automobily propadl meziročně o 36 procent.

Škoda Auto dokázala letos za první pololetí ještě růst – meziročně dokonce o 30 procent. Ale už v červnu vykazovala dvouciferný pád. Za celé pololetí prodala 12 tisíc aut, loni za celý rok 25 tisíc.

„Aktuální vývoj politicko-ekonomické situace v Turecku bedlivě sledujeme. Všeobecně lze říci, že oslabování turecké liry vůči euru má přímý dopad na cenu veškerého zboží dováženého do Turecka ze zahraničí, automobily nevyjímaje,“ říká mluvčí firmy Zdeněk Štěpánek. Také podle něj lze další vývoj předpovídat jen stěží. „Naším cílem je si rekordní tržní podíl na tamním trhu udržet i po zbytek roku 2018,“ dodal.

Třebaže Škoda Auto letos prodala méně aut než v rekordním roce 2016, dařilo se jí lépe než konkurenci. Její podíl na prodejích v Turecku je proto letos historicky nejvyšší.

Jinak vidí situaci nošovický Hyundai, třebaže konkrétní čísla o letošním vývozu do Turecka zatím nezveřejnil. „Pro odvrácení případného vlivu kurzu na objednávky aut uplatní jak turecký importér, tak náš výrobní závod veškeré marketingové nástroje, aby celkový objem aut dodaných z Česka do Turecka zůstal zachován,“ uvedl mluvčí závodu Petr Vaněk.

Na rychle se propadajícím tureckém trhu se tak ostatně chovají prakticky všichni prodejci automobilů. Buď se snaží si i za cenu slev udržet alespoň současný tržní podíl, nebo aspoň s vyššími náklady bojují o co nejnižší propad odbytu.