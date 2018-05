Kromě bank si půjčíte od 84 firem. Ze 108 kandidátů jim licenci udělila ČNB

PRAHA Licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů získalo od České národní banky k 30. květnu 84 firem. Žadatelů bylo celkem 108. ČNB o tom informovala ve čtvrtek. Centrální banka o všech licencích obdržených v přechodném období musí rozhodnout nejpozději v pátek. Firma, která ji nezíská, nesmí úvěry poskytovat.

V dalších 19 případech bylo řízení ČNB pravomocně ukončeno. Ve zbývajících pěti bylo vydáno rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci. V jednom případě bylo přitom uděleno oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli, který žádost podal po skončení přechodného období. V registru bude jejich celkový počet dostupný až během pátku, řekla ve čtvrtek Denisa Všetíčková z tiskového oddělení ČNB.



Subjekty, které dříve působily na úvěrovém trhu, musely do 1.3. 2017 podat žádost ČNB o licenci. Od této doby pro ně platí přechodné období, v rámci kterého ale můžou za podmínek stanovených zákonem podnikat dál, a to nejpozději do 1. června 2018. Žadatelé, kteří podali žádost až po 1. březnu 2017, nemohou v přechodné době do vydání povolení ČNB zprostředkovávat spotřebitelské úvěry na základě svého dosavadního živnostenského oprávnění.

Společnost, která do začátku června neobdrží licenci ČNB, bude moci pouze vybírat splátky od stávajících klientů. Každá společnost, jíž ČNB udělení licence zamítla, může ale hned v červnu zažádat o licenci ČNB znovu. „I v tomto případě ale platí, že do rozhodnutí, na které má ČNB až čtyři měsíce, nesmí taková společnost půjčovat peníze a poskytovat další úvěry,“ uvedl ředitel právního oddělení společnosti Provident Financial Martin Šváb.

Pokud se poskytovatel bez licence nepokusí získat licenci od ČNB ještě jednou, bude muset svou činnost definitivně ukončit. Pohledávky z nedoplacených půjček může buď vybrat sám, nebo je odprodat. O tom ale musí být klient vždy informován. „To, že poskytovatel úvěru licenci nezíská, neznamená, že úvěr zanikne. Klient musí půjčku doplatit podle původně sjednaných smluvních podmínek,“ varoval Šváb.



Licencování poskytovatelů úvěrů vstoupilo v platnost s účinností nového zákona o úvěru v prosinci 2016. Mezi kritéria patří například důvěryhodnost firmy, průhledné financování, odborná způsobilost či minimální počáteční kapitál společnosti.

Zákon o spotřebitelském úvěru zpřísňuje také podmínky pro poskytování úvěrů. Nařizuje povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Zvyšuje odpovědnost poskytovatelů úvěrů a posiluje postavení spotřebitelů na finančním trhu. Vztahuje se na všechny typy úvěrů a půjček, včetně mikropůjček do 5000 Kč. Omezuje také maximální pokutu za pozdní splácení.

Poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů bylo před účinností zákona podle odhadů asi 55 000, nový zákon má trh výrazně pročistit. Zákonné požadavky pro licenci jsou kapitál 20 milionů korun, prokazatelnost původu peněz, důvěryhodnost vedení firmy či předpisy upravující podnikání.