Kupóny pražské MHD půjdou od pondělí nahrát na platebních karty a kartu ČD

PRAHA Cestující v pražské integrované dopravě (PID) si budou moci od pondělí 27. srpna nově nahrát jízdní kupony na platební karty či In Kartu Českých drah. Zároveň jej už nebudou muset chodit aktivovat do stanice metra k tzv. validátoru. Novinářům to ve čtvrtek řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO), zástupci Středočeského kraje a městské firmy Operátor ICT. Tzv. virtuální lítačka vyšla na asi 40 milionů korun.

Vznikla rovněž nová mobilní aplikace PID Lítačka. Karta MHD lítačka postupně nahrazuje kartu opencard, kterou Praha již nevydává.



„Výhodou této virtuální verze je, že cestující budou mít jeden systém a zjednoduší se cestování, zvýší komfort a budou si moci vybrat, zda mít kartu plastovou, nebo nahrát kupón na kartu Visa či Mastercard nebo kartu Českých drah,“ řekla Krnáčová.



Lidé si budou moci nahrát kupony s délkou od jednoho měsíce do jednoho roku na bezkontaktní bankovní karty Visa a Mastercard. Cestující ve vlacích si je zase nahrají na zmíněnou In Kartu ČD. Odpadne navíc dosavadní nutnost zajít aktivovat kupón k validátoru v metru. To umožní ukládání údajů o jízdném v online systému, kde se kupóny aktivují automaticky po jejich zakoupení na e-shopu na www.pid.litacka.cz.

Bude i nová mobilní aplikace, má být všestranná

Město nechalo vytvořit také portál www.pid.litacka.cz se zmíněným e-shopem. V něm půjde nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny nebo nahrát kupón na příslušný nosič. Lidé si také v případě zájmu nastaví upozornění na konec jeho platnosti. Upozornění dostane buď formou SMS nebo e-mailem. Pokud se rozhodnou po zakoupení kupónu přejít např. z lítačky na platební kartu, budou moci nosič změnit. Přes jednu registraci pak bude možné spravovat více účtů a rodiče tak budou moci starat o svůj účet i svého potomka.

Součástí nového systému je rovněž nová mobilní aplikace PID Lítačka, která začne fungovat od 1. září. Aplikace umožní nákup jednorázového jízdného, a to i v předstihu, přeposílat jízdenku třetí osobě, vyhledat spojení včetně výluk a nabídne přehled o parkovištích P+R.

Provozní náklady projektu budou tři miliony korun měsíčně. Podle ředitele firmy Operátor ICT Michala Fišera v České republice dosud obdobný systém nevznikl. Zkušenosti a systém pak chce Operátor ICT nabízet také ostatním městům a regionům v ČR. Středočeský kraj chce podle radního pro dopravu Františka Petrtýla (ANO) zřídí kraj na svém území kontaktní centra pro cestující.

Ruku v ruce s výše popsaným půjde postupné ukončení opencard, která město vyšla na asi 1,7 miliardy korun. Lidé si je budou moci od začátku září měnit za lítačky a od 1. listopadu na ně již nebude možné nahrávat kupóny. Nyní je mezi cestujícími ještě asi 240 000 opencard.