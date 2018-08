Kvůli emisním limitům zlevní některé automobily. Musí se rychle prodat

PRAHA Osobní auta, která v Česku nesplní emisní předpisy platné od září, se musí do konce srpna prodat. Některé automobilky proto spouštějí slevové akce. Příkladem je značka Volkswagen, která odstartovala letní výprodej skladových vozů. Láká až na třicetiprocentní slevy.

Volkswagen Golf s benzinovým motorem je tak například zlevněný z 510 na 356 tisíc korun. „Tento měsíc je dobrá doba koupit nové auto,“ říká Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor. Předpokládá, že se do slev pustí značky, které mají přebytky vozů schválených podle stávající emisní metodiky.



Zmíněná třicetiprocentní sleva u Volkswagenu je ale podmíněna výkupem vozu na protiúčet, nákupem na IČO a využitím financování u automobilky. Navíc není možné rozlišit, zda by dovozce k podobné akci přistoupil, i kdyby se žádné měření emisí neměnilo. Nutnost registrace vozů do konce srpna ale v nabídce uvádí. Reakci zástupců značky se do uzávěrky nepodařilo získat.

Sázka na výjimku

Řada motorů se od září přestane prodávat, nové předpisy neplní, a budou tak nahrazeny modernějšími jednotkami. Týká se to například benzinových turbomotorů o objemu 1.4 a 1.8 litru, které jsou ve Volkswagenech, Seatech, Audi a Škodovkách. Změna se ale týká prakticky všech výrobců.

Dealeři se proto budou snažit podobná auta prodat. Pokud se jim to během srpna nepodaří, mohou je ještě zaregistrovat sami na sebe. To ale mohou udělat jen v omezené míře. Možností je i export do zahraničí, ten ale v současnosti komplikuje to, že podobný problém a možný přebytek vozů řeší celá Evropa. Případně může k registraci auta na výjimku dojít až později. Na to například sází Škoda Auto. „V současné době slevy kvůli novému měření neplánujeme,“ říká mluvčí automobilky Vítězslav Pelc. Dodává, že se počty skladových vozů mohou pohodlně vejít do zmíněné výjimky k pozdější registraci, a dealery tak k výprodeji nic nenutí.

Stejně se vyjadřuje i Toyota. Ta má v Česku na skladech u jednotlivých modelů jen desítky vozů se starou homologací. Takže také může využít výjimky. Již dnes ale odstartuje letní výprodej, který by měl pomoci dotčené vozy co nejrychleji prodat.

Oslovené automobilky obvykle odkazují na své dealery, kteří se sami mohou rozhodovat, za jaké ceny prodávat. „To je v plné režii každého dealera,“ říká mluvčí zastoupení automobilky BMW David Haidinger. Dodává, že počty vozů, které je třeba do konce srpna prodat, ze strategických důvodů nemůže prozradit. „Vozidel se starou homologací je minimum,“ uvedl mluvčí Mercedesu Jan Kuhn. Dieter Zetsche, šéf automobilky Daimler, která mercedesy vyrábí, ale na konci července přišel s vysvětlením, že automobilka slevy dává. A ne kvůli staré homologaci, ale naopak kvůli té nové. Firma přednostně vyrábí vozy, které nová pravidla splňují, což ale nejsou často ty, o něž stojí zákazníci. Ti si naopak musí na své vysněné vozy ještě měsíce počkat. Aby se Mercedesu neplnily sklady, láká lidi na nižší ceny.

Že v Česku ale nakonec k velkým slevám nedojde, očekává i Jan Kranát, jednatel společnosti Tibiq, jež se věnuje operativnímu leasingu. „Budou v řádu procent,“ předpokládá. Zájemce o nové vozy by se ale podobnými výroky neměl nechat odradit a do showroomu vyrazit. Slevy se mohou týkat i předváděcích vozů.

Starší vozy jsou atraktivnější

Britská poradenská společnost Autovista Group, která se věnuje odhadům cen vozidel, ve své prognóze předpokládá, že ke slevám bude docházet a část vozů automobilky zaregistrují samy na sebe a budou je nabízet jako zánovní. V konkurenční společnosti Glass’s na začátku prázdnin předpokládali, že léto bude obecně skvělým obdobím k nákupu vozidel. Pouze z Eurotaxu, další expertní organizace, zazněla vůči slevám skepse, neboť nepřicházejí v takové míře, jak se očekávalo.

Tlak na nižší ceny se už měsíce očekává po celé Evropě. V některých zemích, kde se emise aut daní, ale může být situace i opačná. Podle stávající metodiky vozy obvykle vykazují nižší emise než podle té nové a platí se z nich o to nižší daně. Například v Nizozemsku, kde každý decilitr spotřeby navíc může znamenat i stovky eur na daních, se předpokládá, že se daně kvůli nové metodice o něco sníží. To ale nějakou dobu potrvá, v přechodné době tak budou kupující platit víc.