Kvůli překopnutému kabelu nabírají vlaky v Brně zpoždění, některé spoje jsou odřeknuty

Brno Kvůli překopnutému kabelu při opravách na brněnském hlavním nádraží nefunguje zabezpečovací zařízení. Vlaky proto už od středečního poledne nabírají někdy až hodinová zpoždění a některé vlaky České dráhy zcela odřekly či je ukončují na jiných brněnských nádražích, řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše by oprava kabelového spojení mohla trvat do 19:00. Do té doby nebude možné obnovit plný provoz. Podrobné informace o jednotlivých vlacích lze najít na webu ČD, kde je seznam výluk. V Horních Heršpicích končí vlaky od Střelic, přes dolní nádraží jezdí bez zastavení některé vlaky, které z Židenic do Modřic jezdí se zastávkou na hlavním nádraží.



Podle SŽDC 45 minut vlaky nejezdily vůbec, poté se začalo jezdit takzvaně na příkaz, kdy dopravu řídí výpravčí. „Vlaky jezdí pomaleji a provoz není tak operativní, proto i nadále budou vznikat zpoždění. Ze třetího a čtvrtého nástupiště jsou také zamčené výhybky,“ řekl Illiaš. Oprava kabelového spojení není jednoduchá, protože kabel má 46 vláken, které je potřeba znovu napojit, dodal. Přeseknuté byly všechny.

Na brněnském nádraží je nyní hustší provoz, než bývá obvykle, protože se opravuje páté a šesté nástupiště a většina vlaků se tam musí vejít pouze na čtyři nástupiště.