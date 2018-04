Kvůli pseudomoru nahlásí stavy drůbeže chovatelé z 30 katastrů na Zlínsku

ZLÍN Chovatelé drůbeže musí kvůli výskytu pseudomoru, takzvané Newcastleské nemoci, nahlásit početní stavy svých chovů. Týká se to chovatelů z 30 katastrálních území z okolí Šanova na Zlínsku, kde se nemoc objevila. Šest území spadá do ochranného pásma, zbytek do pásma dozoru.

V obou pásmech musí chovatelé nahlásit stavy svých chovů obcím do pátku, obce je poté do 23. dubna musí nahlásit krajské veterinární správě. Vyplývá to z mimořádných veterinárních opatření, která vydala krajská veterinární správa.



Nemoc se v chovu drůbeže v Česku objevila po 20 letech. Choroba je nebezpečná pro ptáky, u lidí může vyvolat zánět spojivek, který po několika dnech spontánně odezní.

Veterináři v Šanově zlikvidovali 71 slepic

Veterináři v pátek večer v Šanově zlikvidovali 71 slepic a jednu perličku, dalších 15 slepic již dříve uhynulo, uvedl v sobotu zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. Nemoc se objevila u malochovatele, který nahlásil veterinářům úhyn 11 z 34 chovaných slepic. Po vyšetření se nepotvrdila ptačí chřipka, ale pseudomor.



Zlikvidovat se musel nejen jeho chov, ale i druhý, který byl v těsné blízkosti. Okolo ohniska nákazy bylo vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, které zasahuje až na Slovensko.

Chovatelé nesmí přemisťovat drůbež z pásem. Po dobu platnosti mimořádných veterinárních opatření se tam nemohou konat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků. Chovatelé v ochranném pásmu musí zajistit, aby se do chovů nedostalo volně žijící ptactvo, u vstupu do hospodářství musí mít dezinfekční prostředky. Za porušení nebo nesplnění opatření hrozí fyzické osobě pokuta do výše 100 tisíc korun, u právnické osoby až do dvou milionů korun.

Druhá nejnebezpečnější nemoc drůbeže

Podle Majera se v dané oblasti nachází jen jeden komerční chov, a to v širším pásmu. Chová se v něm 21 tisíc brojlerů. „V posledním týdnu v dubnu by měli jít na jatka. Zkontroluje se tam ještě biologická bezpečnost. Pokud bude vše v pořádku, brojleři by mohli na jatka jít,“ uvedl Majer.



Newcastleská nemoc je po ptačí chřipce druhou nejnebezpečnější nemocí pro drůbež. Vakcinace je povinná pro chovy, kde se ptáci chovají na produkci vajec od 500 kusů ptáků. V ostatních chovech veterináři očkování doporučují. Virové onemocnění způsobuje u domestikovaných i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže s rizikem úhynu. Nemoc může postihnout slepice, krůty, bažanty, holuby i křepelky. Onemocnění se zřídka objevuje u kachen a hus, vnímaví jsou vůči němu pštrosi a volně žijící ptáci, celkem jde podle veterinářů o více než 200 druhů.

Na Zlínsku se kromě této nákazy jako v jediném regionu Česka také vyskytuje africký mor prasat u divočáků.