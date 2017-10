Kvůli teplému počasí si pořídilo zimní pneumatiky o desetinu méně lidí

PRAHA Počet řidičů, kteří měli v polovině října nakoupené zimní pneumatiky, je proti loňsku nižší o deset procent. Důvodem je teplé počasí v posledních dnech a pomalý pokles teplot. V listopadu ale vyjede na zimních pneumatikách minimálně 81,5 procenta českých řidičů, což je stejně jako v minulých letech.

Vyplývá to z průzkumu e-shopu Pneumatiky.cz. Některé pneumatiky letos podražily, stejně jako služby přepravních firem.



Bez ohledu na teploty se s blížícím se listopadem začaly plnit pneuservisy. Ve velkých městech se nyní čekací lhůta pohybuje kolem pěti pracovních dní. Pokud se motorista objedná nyní, může se stát, že na zimní pneumatiky přezuje až těsně před začátkem listopadu.



„Díky našim partnerským pneuservisům máme poměrně reálný pohled na aktuální situaci a v současné době registrujeme požadavek na výměnu plášťů zhruba každých deset minut,“ uvedl ředitel Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier.

Levnější typy zimních pneumatik před sezonou zdražily v průměru o pět procent. Dražší jsou například pláště Nokian, Matador nebo Barum, naopak loňské ceny drží Michelin. Vyplývá to z údajů obchodu Pneumatiky.cz, který je největším prodejcem pneumatik v Česku. Pokračuje tak zdražování, které na začátku roku postihlo letní gumy. Důvodem je růst cen vstupních surovin a energií, vliv mají i kurzové změny a konec intervencí České národní banky.

Zvýšený zájem o zimní pneu zaznamenávají rovněž přepravní firmy, které doručují gumy z e-shopů k zákazníkům nebo do pneuservisů. Přepravci kvůli rostoucí poptávce zdražili až o 30 procent, průměrná cena doručení dvou pneu z internetového obchodu stoupla na 100 Kč. Doručování objemných balíků podle Miroslava Michalka z internetové přepravní služby Zaslat.cz i přes vyšší marže přináší přepravcům problémy, protože jsou náročnější na uskladnění i na lidskou sílu při manipulaci. Kvůli rozměrům se nevejdou na automatické třídičky, takže je musí ručně třídit, nakládat i vykládat zaměstnanci a řidiči.

„Pneumatiky jsou sezónní záležitost. Vloni jsme v říjnu a listopadu evidovali oproti předchozím měsícům šestinásobnou poptávku po jejich přepravě a letos to bude zřejmě ještě víc,“ dodal Michalko.

Zákon již několik let nařizuje na českých silnicích přezouvat na zimní pneu od listopadu do března, pokud jsou zhoršené povětrnostní podmínky nebo na vyznačených úsecích. Vzorek zimních pneu musí být alespoň čtyři milimetry. Za porušení povinnosti mohou policisté řidiči uložit v blokovém řízení pokutu do 2000 korun. Pokud by další jízdou na nevyhovujících pneumatikách mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jsou policisté oprávněni řidiči další jízdu zakázat.

Například na Slovensku, v Polsku, Německu, Francii nebo Švýcarsku sice není pevně stanovené datum, přesto musí mít řidič přezuto, pokud panují zimní podmínky. Je nutné si dát pozor v italských Alpách, kde jsou zimní pneumatiky povinné již od 15. října. Na zbytku apeninského poloostrova jinak celoplošná povinnost zavedena není. V Rakousku platí, že od 1. listopadu do 15. dubna musí být na vozidle zimní pláště ve chvíli, kdy to vyžadují venkovní podmínky. V Německu od příštího roku na zimním plášti nebude stačit označení M+S. Musí na ní být přítomný i symbol sněhové vločky nebo horského štítu.