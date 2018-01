Kvůli uzavření Libeňského mostu se mění provoz MHD. ‚Desítku‘ úplně zruší

PRAHA V souvislosti s uzavřením Libeňského mostu a souběžnou rekonstrukcí Zenklovy ulice pražský dopravní podnik (DPP) od soboty upraví provoz městské hromadné dopravy. Změní se trasy devíti denních a dvou nočních tramvají. Zavedou se nové tramvajové i autobusové linky, obsluhující oblast Holešovic, Palmovky a Bulovky. DPP o tom v pátek informoval v tiskové zprávě. Most je pro auta a tramvaje uzavřen od páteční noci v důsledku havarijního stavu části konstrukce.

Na obou stranách řeky budou tramvajové linky zkráceny do zastávek Dělnická, respektive Palmovka. To se týká linek 1, 3 a 6, které budou poté pokračovat s jinými čísly. Tramvaj 24 bude na Palmovce končit.

Linka číslo 10 bude úplně zrušena a nahrazena posílením linky 16 v trase Lehovec - Sídliště Řepy. Tramvaj číslo 14 bude ve směru od Spořilova ze zastávky Dělnická odkloněna přes Nádraží Holešovice do Výstaviště Holešovice, kde bude končit. Linka 17 bude místo na Výstavišti Holešovice končit v Kobylisích a linka 25 bude v úseku Vltavská - Palmovka odkloněna přes zastávky Těšnov, Florenc a Invalidovna. Noční linka 94 bude odkloněna na Vltavskou a 95 skončí na Palmovce.



Mapa provozu MHD během uzavření Libeňského mostu, platí od 20. 1. 2018 do odvolání.

Schéma denního provozu tramvají a metra, který platí od 20. 1. 2018.

DPP zavede dvě nové tramvajové linky, a to 30 v trase Bulovka - Okrouhlická - Kobylisy - Ládví - Sídliště Ďáblice a 31 v trase Spojovací - Ohrada - Krejcárek - Palmovka.

Náhradní autobusová doprava pojede pod číslem X10 v trase z Palmovky na Bulovku a v noci X95 mezi Palmovkou a Vozovnou Kobylisy. Nová linka X156 povede okruhem ze zastávky Nádraží Holešovice přes Maniny a Dělnickou zpátky k zastávce metra. Podnik také v pracovní dny posílí linku 201 v trase Nádraží Holešovice - Bulovka vloženými spoji s označením X201. Nově se zřídí zastávka Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Palmovka v Sokolovské.

Libeňský most je ode pátku do odvolání otevřený jen pro chodce a cyklisty. Oprava části, která je v havarijním stavu, potrvá nejméně tři týdny. Město zároveň rekonstruuje Zenklovu ulici, což do začátku června znamená uzavření tramvajové trati na pravém břehu Vltavy mezi Palmovkou a Bulovkou. Magistrát za náhlé uzavření mostu sklízí kritiku. Překonání mostu nabídne svým uživatelům i společnost Rekola, která po konzultaci s Technickou správou komunikací, Ropidem a městskými částmi spustí na mostě náhradní cyklodopravu.