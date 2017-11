Kybernetická měna bitcoin láme rekordy. Poprvé se přehoupla přes 8000 dolarů

NEW YORK Digitální měna bitcoin pokračuje v růstu na nové rekordy a poprvé překonala 8000 dolarů. Dostala se v pondělí až na 8195 dolarů (177.970 Kč) a podle agentury Bloomberg se nezdá, že by měl růst polevit. Nejznámější kryptoměna tak vzdoruje obavám, že po masivním růstu se vytvořila cenová bublina, která co nevidět splaskne. Od začátku roku cena bitcoinu stoupla o více než 700 procent a hodnota bitcoinů v oběhu je vyšší než 130 miliard USD (2,8 bilionu Kč).

Za posledních osm dnů cena bitcoinu vzrostla skoro o 50 procent, uvedla agentura Reuters.



Přestože podle mnoha skeptiků už je bitcoin ve fázi cenové bubliny, pro část obchodníků na Wall Street představuje až příliš velký majetek na to, aby ho ignorovali. Společnost CME Group, která provozuje největší termínovou burzu na světě, chce od prosince nabízet termínové kontrakty na bitcoin. Manažeři bank Goldman Sachs Group a Citigroup zase oznámili, že zkoumají kryptoměny a technologii blockchain, která je jejich základem.

Ředitel americké banky JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon naopak již dříve označil bitcoin za podvod. Řekl, že by vyhodil každého zaměstnance, který s bitcoiny spekuluje.

Bitcoin v poslední době vykazoval nestabilitu kvůli nárůstu počtu lidí, kteří začali přesouvat zájem k alternativním virtuálním měnám, zejména k měně bitcoin cash, která se na začátku srpna oddělila od původního bitcoinu. Měna bitcoin cash v pondělí podle Coinmarketcap.com posílila o dvě procenta na téměř 1195 dolarů, pohybuje se však pod svým rekordem 1388 USD z 12. listopadu.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky. Poslední bitcoiny se mají dostat do oběhu kolem roku 2140.