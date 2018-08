Leo Express si půjčí 15 vlaků. Smlouvu s kraji ale zatím dopravce nemá

PRAHA Český železniční dopravce se zlatočernými vlaky hodlá pořádně zariskovat. Na deset let si totiž pronajme 15 motorových jednotek, které se snaží nabízet krajům do regionální dopravy. Jenže žádnou smlouvu v krajích zatím nemá.

Flotila Leo Expressu má růst

Leo Express nyní jezdí jen se čtyřmi vlaky, pátý se po nehodě stále opravuje. Příští rok má ale přebírat patnáct nových motorových souprav. Tyto vlaky si dlouhodobě pronajme, i když zatím nemá žádnou smlouvu s kraji o jejich nasazení, a není tak jasné ani to, kolik konkrétně vlaků a jaké velikosti může nakonec potřebovat.

„U jednotek registrujeme převis poptávky nad nabídkou, neobáváme se tedy, že by vlaky zůstaly nevyužity,“ říká mluvčí dopravce Emil Sedlařík. Ve hře tak je i jejich případné pronajmutí dalším dopravcům. Leo Express ale počítá s úspěchem na tolika tratích, že k tomu podle něj nedojde. Soupravy si půjčuje do konce roku 2029 s možností prodloužení pronájmu o dalších pět let.

Kraje mají nyní smlouvy s Českými drahami do konce roku 2019, na další roky si v řadě případů vybírají z nabídky několika dopravců. Leo Express svou nabídku podal například na Pardubicku, jedná ale i v dalších regionech.

Právě zmíněných patnáct vlakových souprav považuje za svou konkurenční výhodu. „Jedná se fakticky o jedinou flotilu moderních motorových jednotek, které je možné nasadit již od prosince 2019, kdy končí smlouva Českých drah s většinou krajů. Další moderní vozidla ze západní Evropy budou volná až o několik let později,“ popisuje Sedlařík.

Nové vlaky s označením LINT jsou od francouzské společnosti Alstom a vyrábí se v závodech koncernu ve Francii, Německu a Itálii. Odkud budou konkrétní soupravy pro Leo Express, firma neuvedla.

Jedenáct souprav bude mít 120 míst pro cestující, zbývající čtyři 70. Všechny budou nízkopodlažní, klimatizované a vybavené bezdrátovou sítí wi-fi a běžnými i USB zásuvkami. Leo Express krajům nabízí i možnost dovybavit vagony automaty na jízdenky a občerstvení.



Konkurence vybavením

Vlakové jednotky má Leo Express začít přebírat na začátku příštího roku a postupně je bude upravovat pro provoz v Česku. Měnit se bude i interiér vagonů, dopravce počítá s jejich nasazením pro rychlosti do 120 kilometrů za hodinu. „S novými jednotkami nabízíme západoevropský standard,“ říká šéf Leo Expressu Peter Köhler. „Na řadě tratí jsou bohužel stále v provozu vozidla velmi nízké kvality,“ doplňuje.

Leo Express začal s vlakovou dopravou v roce 2012, od začátku na ní prodělává. Nyní firma výsledky nezveřejňuje. Je i nadále podle dostupných informací ve ztrátě, tu ale vysvětluje pokračující expanzí. Roku 2017 společnost převzala aktiva německého železničního dopravce Locomore.