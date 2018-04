Lesy ČR přijdou asi o 2,5 miliardy korun, důvodem je vypovězení smluv

HRADEC KRÁLOVÉ Státní podnik Lesy České republiky (LČR) kvůli předčasnému vypovězení smluv ze strany lesnických firem přijde přibližně o 2,5 miliardy korun. Výpadek se týká období let 2018 až 2021, kdy měly původní smlouvy postupně končit. Největší propad se projeví v hospodářském výsledku LČR v letošním roce, a to asi 1,066 miliardy korun.

Bude to i hlavním důvodem letošního očekávaného snížení hrubého zisku podniku na 1,6 miliardy korun z loňských 3,7 miliardy. Ve čtvrtek to řekl generální ředitel LČR Daniel Szórád. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.



Lesnické firmy pro ně ztrátové smlouvy vypověděly bez sankce k 31. prosinci 2017. Podnik jim to nabídl na základě usnesení vlády z loňského září, která tím reagovala na velký přebytek dřeva na trhu z kalamit a s tím související pád cen dřeva. Ze smluv, které mohly firmy vypovědět, bylo ukončeno 76 procent kontraktů. Původní smlouvy vycházely z cen dřeva, které firmy nabídly v soutěžích v době stability cen.

Tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) nabídku firmám na ukončení smluv zdůvodnil tím, že kdyby Lesy ČR trvaly na původních smlouvách, mohlo by to mnoho firem přivést do existenčních problémů s dopady na zaměstnanost a stabilitu sektoru.

Většina firem by nesplnila smluvní závazky

Szórád ve čtvrtek uvedl, že podnik by byl ve složité situaci, protože drtivá většina firem by svým smluvním závazkům nebyla schopná dostát. „Pravděpodobně by to ve finále znamenalo řadu bankrotů. Možná bychom obchodovali jen s někým nebo s nějakou malou skupinkou uchazečů,“ řekl Szórád. Vlastními silami a kapacitami by podnik podle něj nebyl schopen lesnické práce zvládnout.

Loňský hrubý zisk podniku ve výši 3,7 miliardy korun byl meziročně nižší o 1,3 miliardy korun. Pokles zisku podnik přičetl tomu, že nadbytek méně kvalitního dříví z kalamit vedl k významnému snížení cen dřeva, což se negativně promítlo do tvorby zisku. Největší propad cen nastal na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí loňského roku, kdy průměrné zpeněžení dřeva kleslo o více než třetinu na 797 korun za metr krychlový.

Vliv nízkých cen na hospodářský výsledek bude pokračovat i letos, kdy zpeněžení dřeva, i s vlivem předčasně ukončených smluv, bude nižší asi o 2,24 miliardy korun. Podnik navíc nyní zastavil úmyslné těžby zdravého, tedy dražšího, dřeva a soustřeďuje se na těžbu kalamitního dřeva.

Do tvorby zisku se letos negativně promítnou i zvýšené náklady na zalesňování po kalamitách ve výši 300 milionů korun. O 300 milionů korun vzrostou režijní náklady, hlavně z titulu závazku podniku v kolektivní smlouvě zvýšit platy zaměstnanců minimálně o devět procent.