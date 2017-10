Let ČSA do Moskvy se kvůli podezření na závadu vrátil do Prahy

PRAHA Letadlo Českých aerolinií z Prahy do Moskvy se v neděli ráno muselo kvůli podezření na technickou závadu vrátilo zpět do Prahy. Cestující jsou v pořádku, do Moskvy poletí náhradním letadlem, řekl mluvčí aerolinek Daniel Šabík. Trasa letu je vidět na serveru Flightradar24.com.

„Bylo to podezření na technickou závadu, posádka to správně vyhodnotila, nepokračovala v letu, ale raději se vrátila do Prahy,“ řekl mluvčí. Nový let podle něj odlétá kolem desáté, tedy přibližně dvě hodiny po původním času odletu.