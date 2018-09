Letecká doprava láme rekordy, aerolinkám chybí až statisíce nových pilotů

PRAHA Pražské letiště zažilo rekordní sezonu, potýkalo se ale s řadou zpoždění. Jen půlka letů letos odletěla včas. Není v tom ale samo. Počet letadel ve vzduchu je rekordní, nestíhají letiště, servisy – a hlavně se nedostává pilotů. Aktuálně nabírají téměř všechny aerolinie a už prakticky není z čeho vybírat.

Stačí se podívat na pár čísel. Globální doprava vzrostla za první pololetí o sedm procent. Světová letiště teď ve špičkových dnech vypraví přes 200 tisíc letů.

Chybějí statisíce pilotů

Podle analýzy výrobce letadel Boeing si aerolinie v dalších dvou dekádách koupí více než 40 tisíc dopravních letadel. Kvůli častějším letům budou potřebovat 790 tisíc nových pilotů, prakticky dvojnásobek současného stavu. Těch je ale málo již nyní a noví přibývají jen pomalu. Airbus se proti Boeingu drží více při zdi a odhaduje, že bude potřeba 540 tisíc nových pilotů.

„Piloti jsou v Česku k dispozici, ale těch, kteří by splňovali naše požadavky, není nyní volných tolik jako v minulosti. Nábor tak trvá déle a je náročnější,“ popisuje situaci mluvčí Českých aerolinií Daniel Šabík.

Firma stála před devíti lety před bankrotem a piloty masivně propouštěla. Dokonce jim hledala práci u svých konkurentů. Kvůli růstu musí už ale sama nabírat. Propuštění piloti už často k mání nejsou. Obor opustili nebo pracují v cizině.

Problémy s piloty jsou ovšem globální. Ilustruje je příklad z Kalifornie, kde tento týden vyšlo najevo, že mají velká letadla speciálně na hašení požárů, ale k ničemu jim nejsou. Když hoří, zůstávají na zemi, protože je nemá kdo pilotovat. Veřejnost se cítí pobouřená, protože v daních zaplatila stroje, které jen reznou na letišti. Hasiči v tom jsou ale nevinně.



V létě se musela rozhoupat i americká armáda a výrazně navýšit odměny pro své piloty. Hrozilo, že její vrtulníky zůstanou stát nehnutě na letištích. Pomohlo až 35 tisíc dolarů jako bonus pro ty, co nově přišli nebo se rozhodli neodejít.

Americké problémy jsou ale stále chabé proti tomu, co se děje v Asii. Tam letecká doprava roste takovým tempem, že mají piloti obrovskou cenu. Čínské aerolinie nabízejí takové platy, že dokážou ve velkém přetahovat piloty i z USA či ze západní Evropy.

Podle BBC nabízejí až půl milionu dolarů ročně, tedy přes deset milionů korun. Jde samozřejmě o mimořádný příklad a běžně se musí kapitáni spokojit jen se zhruba půlmilionem korun měsíčně, i to je ale na globální poměry konkurenceschopný plat, kvůli kterému už se může vyplatit přesunout rodinu přes půl světa. Znát je to v diskuzních forech pilotů. Američané, kteří šli za lepší mzdou do Číny, nejsou výjimkou.

Pilotů sice zůstává v Evropě i v Česku relativně dost, aerolinky o ně ale už musí bojovat. Hlavně spořivější firmy jako třeba Ryanair či Wizzair, v Česku pak Travel Service, sázely na začínající piloty, kteří si někde musí odpracovat praxi. Lidé s čerstvými pilotními průkazy ji nutně potřebují, aby se dostali na lépe placené pozice – a to i kvůli splacení často vysokých dluhů za dosavadní výcvik. Výjimkou nejsou náklady v řádech milionů korun.

Váleční veteráni v důchodu

Proto jim dlouho stačily poměrně nízké mzdy, často pod průměrem daných zemí. Aby se pilot uživil a mohl splácet dluhy za výcvik, musel buď létat přesčas nebo si najít druhé zaměstnání.

To se ale mění. Požadavky na míru praxe postupně všichni snižují, a nováčci tak mají zcela jiné možnosti než před pár lety, kdy se navíc letectví vzpamatovávalo z hospodářské krize. Business Insider popisuje americkou regionální společnost GoJet Airlines, která začínajícím pilotům před čtyřmi lety platila v přepočtu 37 tisíc korun měsíčně, nyní už je to 110 tisíc korun.

Problém s piloty zesilují i další faktory. V Americe jde o odchody do důchodu, obřím výcvikovým programem byla válka ve Vietnamu a právě tato silná generace nyní končí.