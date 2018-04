Letenky zlevňují. Z Česka můžete létat do více než 150 světových destinací

PRAHA Stále vyšší cenová dostupnost letenek – to je hlavní důvod, proč počty lidí cestujících letadly neustále rostou. I díky tomu každoročně přibývá letů a destinací, kam se dostanete přímo z Čech. Jen pražské letiště loni odbavilo 15,4 milionu cestujících. Skokany v počtu odbavených cestujících přitom v meziročním srovnání byly lety do Milána, Hurghady, Moskvy, Říma a Marsa Alam.

„Růst očekáváme také v letošním roce, kdy bychom se měli přiblížit hranici 17 milionů odbavených cestujících,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. „Díky široké nabídce leteckých společností letos cestujícím umožníme přímé spojení do celkem 157 destinací v 51 zemích světa.“

Na pražské letiště budou létat tři noví dopravci a celkem bude Praha spojena se šesti novými destinacemi. Asi největší novinkou v tomto směru budou denní přímé lety do Filadelfie provozované od května společností American Airlines. A před dovolenými potěší také nová přímá pravidelná linka do kyperské Larnaky, která začne létat od 1. června. Kromě toho dochází u 17 stávajících tratí k navýšení počtu letů. Týká se to mj. i spojení do Barcelony či Antalye.

Celkově pak bude během této sezony nejvíce linek leteckých dopravců směřovat právě do letních dovolenkových destinací – Itálie (16 destinací), Velké Británie (15 destinací), Španělska (14 destinací), Řecka (12 destinací) a Francie (devět destinací).



Ověřte si zahrnuté služby

Ceny letenek naproti tomu s narůstající konkurencí klesají. Kromě toho se liší i podle typu dopravce, cílového letiště i služeb. „Nižší cena letenek vybraných tradičních i nízkonákladových dopravců je dána tím, že cestující mají v ceně zahrnuté omezené množství služeb a cílová letiště v případě lowcostových dopravců bývají ve vzdálenějších a okrajových částech destinace,“ vysvětluje Věra Janičinová, ředitelka prodeje letenek Student Agency.

V základním rámci je tak například zahrnuto pouze příruční zavazadlo a odbavená zavazadla navíc jsou zpoplatněna. Rovněž bývá u nízkonákladových letů často zpoplatněno odbavení na letišti, zdarma je jenom elektronické. Při nákupu letenek si tak vždy dobře ověřte nejen cenu, ale také v ní zahrnuté služby.

Rovněž si předem zjistěte, jestli a jak vysoký poplatek byste museli platit za případnou změnu letenky a jaký zákaznický servis vám prodejce poskytne pro řešení případných nestandardních situací.



S přestupem poletíte levněji

Kromě toho ovlivňují cenu letenek i další faktory. Například čas nákupu.„Nejvhodnější období jsou dva až tři měsíce před plánovaným odletem,“ říká Janičinová.

U dražších letů se určitě vyplatí sledovat ceny letenek s několikaměsíčním předstihem, a jakmile se cena sníží, nakoupit. Pokud máte větší svobodu v termínu dovolené, můžete si počkat na akční ceny a destinaci zvolit podle aktuální nabídky. I tak ale platí, že aerolinky nevyprodávají na poslední chvíli místa za nejnižší cenu. V létě navíc panuje výrazně vyšší poptávka po letenkách, a tak je dobré koupit letenky s předstihem.

Srí Lanka -Talalla Beach.

Ušetřit na letenkách do vzdálenějších destinací můžete rovněž tím, že nezvolíte přímý let, ale variantu s jedním nebo více přestupy. „Tyto lety například do exotických destinací jako Srí Lanka nebo Thajsko bývají až o třetinu levnější,“ přidává další tip Janičinová.



A na nižší cenu se můžete dostat také tehdy, když si zvolíte vzdálenější odletové letiště. Tedy například místo Prahy nebo Vídně poletíte z polské Katovice nebo Krakova. V takovém případě však pochopitelně musíte počítat s tím, že „daní“ za úsporu bude výrazně delší čas, který na cestě strávíte.