Letiště v Amsterodamu bylo bez proudu. 90minutový blackout vedl ke zrušení spojů s Prahou

AMSTERODAM/PRAHA Asi na 90 minut zablokovaly v neděli nad ránem nizozemské úřady dopravu na amsterodamské letiště Schiphol poté, co areál zasáhl rozsáhlý výpadek proudu. Dodávky elektřiny na jednom z nejrušnějších evropských letišť se už podařilo obnovit, potíže ale budou mít dopad na provoz po zbytek neděle a vedly i ke zrušení dopoledních spojů s Prahou.

Silnice i železniční tratě vedoucí k letišti byly uzavřeny přibližně od 05:00 do 06:30, napsala agentura Reuters. Výpadek bude mít podle mluvčího Schipholu Jacco Bartelse „vážné důsledky pro lety během dne“. Letiště ráno na twitteru oznámilo, že omezuje počet příletů, řada odletů má zpoždění, nebo byly zrušeny.



‚Výpadek nezpůsobil kybernetický útok‘

Mluvčí pražského letiště Václava Havla Marika Janoušková řekla, že kvůli problémům na Schipholu byly zrušeny dva páry dopoledních letů mezi Prahou a Amsterodamem. Později upřesnila, že podle jejích informací byl provoz v Amsterodamu obnoven, a proto se rušení dalších spojů nečeká.



Schiphol je po londýnském Heathrow a pařížském letišti Charlese de Gaullea třetím nejrušnějším letištěm v Evropě co do počtu odbavených pasažérů. V listopadu jej postihly technické potíže, kvůli nimž nabraly fdnedesítky letů zpoždění a další byly zrušeny. Mluvčí řízení letového provozu tehdy vyloučila, že by výpadek způsobil kybernetický útok.

Příčiny dnešních problémů už vyšetřuje společnost Tennet, která spravuje nizozemské rozvodné sítě elektřiny.